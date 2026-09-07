Mara Lezama destaca avances en bienestar, salud e infraestructura durante su Cuarto Informe

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Foto: Gobierno de Quintana Roo

Durante su Cuarto Informe de Gobierno, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, afirmó que el estado atraviesa una etapa de transformación sustentada en inversión pública, programas sociales y obras de infraestructura.

Ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como autoridades federales, municipales y representantes de la sociedad, sostuvo que más de 200 mil quintanarroenses salieron de la pobreza y que los programas de bienestar estatales y federales alcanzan a cerca de un millón de personas.

Entre los principales resultados, la mandataria destacó que Quintana Roo cuenta con una cartera de 11 proyectos hospitalarios y de alta especialidad. En Chetumal se amplían los hospitales General del IMSS-Bienestar y del ISSSTE, mientras que en Cancún avanzan nuevos proyectos médicos.

También resaltó la incorporación de hemodinamia en Chetumal y Cancún, además de unidades de diagnóstico y tratamiento, equipos de alta especialidad y más de 1.6 millones de servicios médicos gratuitos mediante unidades móviles y la red fija del bienestar.

En infraestructura y movilidad, Lezama destacó el Puente Vehicular Nichupté en Cancún, el Tren Maya y distintos proyectos carreteros y urbanos. También señaló la puesta en marcha de MOBI, con nuevas rutas de transporte público en Cancún y Chetumal, incluidos autobuses eléctricos TARUK fabricados en México.

Mientras que, en materia de vivienda, informó que el programa Vivienda para el Bienestar contempla más de 80 mil viviendas durante el quinquenio y que ya se construyen 13 mil.

La gobernadora también reportó una disminución superior al 60% en homicidios dolosos y un crecimiento de 54% en el estado de fuerza de las corporaciones de seguridad. En turismo, destacó que Quintana Roo recibió más de 28 millones de visitantes durante 2025, mientras que en materia económica resaltó la existencia de tres polos estratégicos de desarrollo.

Lezama sostuvo que los resultados son producto de la coordinación con el Gobierno de México y defendió el proyecto de transformación frente a las críticas de sus adversarios.

Afirmó que la siguiente etapa de su administración estará enfocada en consolidar las obras y políticas implementadas y ampliar su alcance hacia las comunidades del estado.

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