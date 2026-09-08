Caen 4 policías de Quintana Roo por “levantón” de jóvenes para entregarlos al crimen organizado

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Policías detenidos. Foto: FGE Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado( FGE) de Quintana Roo detuvo a cuatro policías señalados como responsables de la desaparición forzada de tres jóvenes, con la intención de entregarlos a un grupo criminal.

Caen cuatro policías en Quintana Roo, señalados de desaparición forzada

Raciel López Salazar, titular de la Fiscalía del estado, informó que durante la madrugada del pasado 29 de agosto, tres jóvenes fueron “levantados” en la zona del Boulevard Bahía, en el municipio de Othón P. Blanco. De acuerdo con las indagatorias, los responsables fueron tres policías municipales y uno estatal.

Presuntamente, una de las víctimas fue interceptada para ser entregada a un grupo criminal que opera en la zona. Dos de los secuestrados fueron liberados horas después, mientras que el tercero apareció el 31 de agosto, tras haber sido agredido.

Los policías responsables fueron identificados José Gerardo “N”, Ángel Israel “N”, José Rogelio “N” y Ana Karen “N” y actualmente se encuentran en prisión preventiva, a la espera de que un juez de control determine su situación.

Formalmente se les acusa de los delitos de desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y robo de vehículo.

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