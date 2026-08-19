Luis Ángel “El Flaco” llegará a la Plaza de Toros México y sueña con España

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Luis Ángel “El Flaco” atraviesa un momento dulce en su carrera | Foto: Uno TV

Luis Ángel “El Flaco” se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su carrera: el próximo 14 de noviembre se presentará por primera vez en la Plaza de Toros México, un escenario que representa para él mucho más que un concierto, pues significa la materialización de uno de los sueños que ha perseguido durante años.

El cantante reconoció que los nervios que siente ante esta presentación son diferentes, pero aseguró que disfruta esa incertidumbre porque le recuerda que ningún logro debe darse por hecho.

“Me gusta sentir esos nervios, me gusta no dar por hecho algo, no creer que ya se dio, sino luchar y buscarlo”. Luis Ángel “El Flaco

“El Flaco y Sus Amigos” el 14 de noviembre en La México | Foto: Uno TV

El espectáculo llevará por nombre “El Flaco y sus amigos”, concepto que surgió luego de que varios colegas comenzaron a buscarlo para acompañarlo en esta fecha. Entre los invitados confirmados se encuentran Jorge y Cosy, Los Parras y Julio Preciado, aunque adelantó que todavía habrá dos invitados más que serán anunciados conforme se acerque la fecha.

Más allá de la magnitud del recinto, uno de los aspectos que más emociona al intérprete es saber que sus padres estarán en primera fila. Para “El Flaco”, verlos orgullosos de los pasos que ha dado en la música tiene un significado especial, sobre todo porque reconoce que el tiempo con ellos es algo que no está bajo su control.

“Cuando uno es niño y cuando uno tiene sueños y cuando uno promete algo, se siente bien contento de que sus padres se sientan orgullosos de ti”, expresó.

El cantante incluso bromeó sobre la emoción de su madre, quien ya está pendiente de todos los detalles del espectáculo, desde los invitados hasta la producción, mientras él le pide que se concentre en disfrutar la noche y decidir cómo se va a vestir.

Pero la Plaza de Toros México no es el único sueño que mantiene motivado al cantante. Desde hace años tiene una promesa con su madre: llevarla a España para cantar ante el público de ese país y verla ocupar los mejores lugares del recinto.

“El Flaco” reconoció que ese objetivo tiene un componente emocional muy fuerte, pues después de lo que ha vivido entiende que el tiempo no depende de él. “Yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de que mis padres estén vivos y estén sanos, y que estén allí, y que estén bien orgullosos”, comentó.

Con 27 años de trayectoria musical, el intérprete confesó que en algún momento llegó a pensar en retirarse de los escenarios debido al cansancio y a la intensidad de su carrera. Sin embargo, recordó aquella promesa y decidió continuar trabajando hasta cumplirla. “No puedo descansar hasta que no logre lo que prometí”, afirmó.

Mientras llega el momento de conquistar España, Luis Ángel “El Flaco” ya contempla una agenda internacional que incluye presentaciones en Centroamérica y conversaciones para llevar su música a países de Sudamérica como Chile, Perú, Argentina, Colombia y Ecuador. Además, desde hace varios meses mantiene acercamientos para realizar una gira por Europa.

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