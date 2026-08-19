Antrax, participante de MasterChef 24/7, pierde parte de su dedo al cortarse con un cuchillo en la cocina: video

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Participante de MasterChef sufre accidente Foto: Pexels

Ángel Villamar Carrillo, participante de MasterChef 24/7 mejor conocido como Antrax, sufrió una grave herida durante el programa del pasado domingo 16 de agosto tras cortarse con un cuchillo, en uno de los momentos más dramáticos de toda la temporada en “la cocina más famosa de México“.

El participante se encontraba realizando un platillo que requería cebolla picada, pero terminó cortándose parte del dedo pulgar, por lo que necesitó atención médica e incluso acudió a la ambulancia, de inmediato las imágenes de su herida y el momento de atención se hicieron virales en redes.

Antrax reapareció momentos después en el programa con un guante, después de recibir atención por parte de los paramédicos, pero terminó rompiendo en llanto, pues su platillo fue criticado por los jueces.

A pesar de este accidente, el participante logró permanecer en la competencia después de que el público votó para que se salvara y pudiera subir al balcón.

Días posteriores, el participante no fue parte de los programas, pues, según informó la producción, se estaba valorando la herida que sufrió, ya que el cocinero perdió parte de la uña de su dedo pulgar, así como parte de su piel.

¿Quién es Antrax, el participante herido en MasterChef 24/7?

Ángel Villamar Carrillo, mejor conocido como “Antrax”, sufrió un corte en el dedo que requirió atención médica durante el programa MasterChef

El finalista del reality es originario de Orizaba, Veracruz, y ha ganado un gran número de seguidores a través de internet al ser un creador de contenido sobre el mundo gamer y del entretenimiento digital.

Comenzó a ganar popularidad en 2015 en redes sociales, además de contar con estudios en Gestión Empresarial por el Instituto Tecnológico de Orizaba.

Llegó a formar parte de otros proyectos como “Art Attack: Modo Desafío”, así como el Rey del Carnaval de Veracruz, además de formar parte de la academia de baile Danxax Studio en Orizaba, Veracruz.

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