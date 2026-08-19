Cynthia Klitbo desata polémica por postura contra Ese Pérez en La Casa de los Famosos: “No tienes que ser un naco”

Cynthia Klitbo desató la polémica en redes sociales, luego de que una declaración sobre Ese Pérez provocara críticas de usuarios que consideraron a la participante de “La Casa de los Famosos México 2026”, clasista y racista la expresión utilizada por la actriz.

La actriz ya había generado polémica en la casa,pues varios de los habitantes se quejaron de sus ronquidos al dormir. La propia estrella de las telenovelas explicó que tiene la nariz rota, razón por la que ronca por las noches.

¿Por qué dicen que Cynthia Klitbo es racista?

Cynthia Klitbo hablaba con Yanet García sobre las diferencias que ha tenido con Ese Pérez cuando llevó la conversación hacia una experiencia personal. La actriz recordó que su situación familiar cambió después de la muerte de su padre y que pasó de vivir en un penthouse a mudarse con su familia a

A partir de ese episodio, Klitbo contó que durante sus primeros años escolares fue objeto de burlas y explicó que, desde su perspectiva, el lugar donde una persona crece no debería definirla.

“En la escuela se burlaban de mí por ser una güerita; no es lo mismo ser un güerito de una escuela con otro nivel de gente. Lloré los primeros años de mi vida horrible”. Cynthia Klitbo, actriz

Sin embargo, al llevar su reflexión nuevamente al conflicto con Ese Pérez, la actriz utilizó una expresión que provocó una reacción distinta entre los seguidores del reality. “No donde estás, y me refiero a Ese. No tienes que ser un naco”, dijo.

El comentario fue retomado en redes sociales y generó críticas entre algunos espectadores, quienes señalaron que la actriz habría incurrido en una expresión clasista.

Parte de los cuestionamientos se concentraron precisamente en el contraste entre la experiencia que Klitbo acababa de contar y la manera en que posteriormente describió a Ese Pérez. “Ella es muy clasista, aunque digan que no”, escribió una usuaria.

La conversación también abrió críticas por la referencia que hizo Klitbo sobre Clavería. Algunos usuarios consideraron que hablar de la colonia en esos términos también podía transmitir una visión clasista.

“Ella habla de que la discriminan y que está haciendo lo mismo al mencionar que llegó a Clavería. Señora, no tiene nada de malo esa colonia, no sea clasista”, se lee entre las reacciones.

Por ahora, las acusaciones de clasismo y racismo corresponden a las interpretaciones y comentarios de usuarios en redes sociales a partir de las declaraciones de la actriz.

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