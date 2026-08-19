Emmanuel celebra 50 años de carrera con su nuevo disco “Sinfónico”

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Emmanuel celebra 50 años de carrera Foto: Alberto Estrada

Emmanuel celebrará 50 años de trayectoria con “Sinfónico”, un álbum compuesto por 17 canciones en el que reimagina algunos de los temas más icónicos de su carrera, pero sin perder la esencia que los convirtió en éxitos durante su carrera musical.

El disco abre con“La última Luna”, una de las canciones que el intérprete considera icónicas dentro de su trayectoria y cuya historia tiene un significado especial, pues recordó que en su momento hubo quienes no querían que la grabara. Ahora, el tema se convierte en la puerta de entrada a este recorrido por cinco décadas de musical.

El intérprete explicó que uno de los mayores retos fue transformar canciones conocidas sin alterar la historia que cada una representa para sus seguidores. “Las canciones tienen una esencia. Llega un momento que ya no te pertenecen. Tú las cantas, pero las das al público”, señaló Emmanuel, quien buscó incorporar nuevos colores y sonidos con elementos del rock, pop, Caribe y una propuesta sinfónica.

Para lograrlo, trabajó de la mano del productor Gustavo Farías, a quien calificó como “un monstruo de la música” y destacó por su talento, creatividad y capacidad para entender sus inquietudes. Ambos ya habían colaborado en dos discos navideños, experiencia que también permitió al cantante descubrir nuevas posibilidades vocales, como la interpretación de temas con arreglos de big band.

Emmanuel. Foto: Alberto Estrada

La producción de “Sinfónico” llevó a Emmanuel y su equipo a trabajar en ciudades como Los Ángeles y Glasgow, donde grabaron con una orquesta que el cantante considera entre las mejores del mundo. El resultado, asegura, es un álbum que le genera una satisfacción enorme y que incluso considera, desde una perspectiva personal, el mejor disco de su carrera.

A lo largo de sus cinco décadas, Emmanuel ha tenido que enfrentarse a quienes le pedían repetir las fórmulas que ya habían funcionado. Sin embargo, decidió apostar por la evolución y defender su identidad artística. “Tienes dos opciones: ser lo que ellos quieren que seas, o ser quien tú quieres ser. Y yo decidí por la segunda”, afirmó.

El cantante también destacó la importancia del público y la responsabilidad que implica subir a un escenario frente a personas que hicieron un esfuerzo para comprar un boleto. Por ello, asegura que siempre busca entregar lo mejor de sí mismo: “Yo no soy el mejor cantante, yo no tengo la mejor voz, yo no soy el de mejor figura, yo no soy el que mejor baila, pero soy el mejor Emmanuel que puede haber”.

Con “Sinfónico”, Emmanuel no sólo celebra 50 años de carrera, sino que demuestra que continúa dispuesto a reinventarse y explorar nuevas posibilidades musicales.

Emmanuel presentará “Sinfónico” el 3 de diciembre en el Auditorio Nacional, dónde el intérprete llevará a su público por un viaje que recorrerá cinco décadas de carrera.

“Sinfónico” a través de la incomparable voz de Emmanuel también llegará a Guadalajara y Monterrey.

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