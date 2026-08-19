Video exhibe discusión de exconductora, Taryn Asher, en medio de demanda contra Fox 2 Detroit

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Foto: Getty Images

Un video de Taryn Asher, exconductora de Fox 2 Detroit, muestra una acalorada discusión ocurrida dentro de la televisora antes de que fuera apartada de sus funciones. Las imágenes se conocen mientras la periodista mantiene una demanda contra Fox Television Stations, en la que acusa discriminación por sexo y represalias laborales.

Durante la grabación, Asher discutió por cambios y revisiones a los guiones antes de salir al aire. En el intercambio, la periodista explicó que intentaba hacer una corrección al texto y que no podía esperar a que se revisaran todos los guiones porque ya estaba preparada para comenzar la grabación.

La conversación subió de tono y, después de que su compañera se alejara, Taryn Asher utilizó la palabra “bitch” para referirse a ella. También manifestó ante otros integrantes del equipo su frustración por los problemas laborales que mantenían. Fox ha citado éste y otros episodios como ejemplos de lo que considera comportamiento poco profesional.

😳 Things got heated in a Detroit newsroom when a news anchor seemingly lost her cool with a coworker.



🎥: Fox 2 Detroit pic.twitter.com/8bP5ozlqyL — TMZ (@TMZ) August 18, 2026

¿Qué pasó con Taryn Asher en Fox 2 Detroit?

Taryn Asher llegó a Fox 2 Detroit (WJBK-TV) en 2007 y en 2022 se convirtió en una de las principales presentadoras de noticias de la estación. El 5 de noviembre de 2025 le otorgaron licencia mientras se realizaba una investigación sobre señalamientos relacionados con su comportamiento, de acuerdo con documentos de su demanda.

Según la demanda de Asher, el 21 de noviembre de 2025 responsables de la televisora le comunicaron que sería su último día en Fox 2 Detroit. Reportes posteriores señalaron que la estación atribuyó la decisión a presuntos “estallidos” y problemas de conducta, acusaciones que la periodista rechaza.

Taryn Asher demanda a Fox por discriminación y represalias

El conflicto llegó a los tribunales el 3 de junio de 2026, cuando Asher presentó una demanda federal donde sostiene que recibió un trato desigual por ser mujer y asegura que su compañero Roop Raj obtuvo mejores oportunidades para realizar entrevistas y condiciones de horario más favorables. También afirma que Fox tomó represalias después de que ella planteara internamente sus preocupaciones sobre un supuesto trato discriminatorio.

La demanda también utiliza como comparación casos de trabajadores hombres que, según Asher, habrían recibido un trato disciplinario menos severo ante conductas que ella considera más graves.

Fox, por su parte, rechaza que la salida de Asher haya sido producto de discriminación o represalias y sostiene que existieron problemas relacionados con su conducta laboral, de acuerdo con reportes sobre la respuesta de la compañía al litigio.

El proceso judicial deberá determinar la validez de las acusaciones de ambas partes. Hasta ahora, no existe una resolución judicial que determine que Fox discriminó a Taryn Asher, por lo que los señalamientos de la periodista permanecen como alegaciones dentro de un litigio en curso.

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