Macklemore es apartado de conciertos de Ed Sheeran tras dichos a favor de Palestina: ¿qué sucedió?

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¿Qué pasó entre Macklemore y Ed Sheeran? | Fotos: AFP

El rapero estadounidense Macklemore denunció este lunes 14 de septiembre que fue apartado de la gira de Ed Sheeran, en la que participaba como artista invitado, debido a sus declaraciones públicas a favor de Palestina.

Sheeran atribuyó la decisión exclusivamente a los promotores de la gira, incluyendo a Robert Kraft, dueño de los New England Patriots y el Gillette Stadium, quien aseguró que las expresiones del rapero constituyen un “discurso de odio“, por lo que no sería recibido para los conciertos del próximo 25 y 26 de septiembre.

¿Por qué Macklemore fue separado de la gira de Ed Sheeran?

Macklemore se subió al escenario durante el concierto de Ed Sheeran en el Metlife Stadium de Nueva Jersey el pasado 4 de septiembre, en donde emitió un mensaje de apoyo a favor de Palestina.

“Una de las razones por las que quería venir a este tour es porque quería pararme aquí en estadios de toda América y decir dos palabras muy queridas en mi corazón: Palestina libre”. Macklemore

Wanting all humans to be treated equal should never be controversial. pic.twitter.com/BOJ9xMoIZn — Macklemore (@macklemore) September 7, 2026

Once días después, el propio rapero explicó en sus redes sociales que ya no sería parte de la gira por Estados Unidos y atribuyó la decisión a que sus dichos en el Metlife Stadium despertaron la molestia del promotor Robert Kraft.

Según sus palabras, tras lo sucedido Kraft le llamó a Ed Sheeran para informarle que Macklemore no sería bienvenido para presentarse en el Gillette Stadium.

Además, aseguró que el empresario instó a los dueños de los estadios donde se presentaría para no recibir al rapero, según dijo este lunes en redes sociales.

“Ed me comentó que Kraft dijo que no me permitiría actuar en su estadio. También me dijo que Kraft se unió con los otros dueños de los estadios y le dieron un ultimatum: Si Macklemore sigue en el tour, no vas a poder presentarte en nuestros espacios“, escribió.

Según el comunicado de Macklemore, Ed Sheeran le aclaró que el mensaje de “Palestina Libre” y la imagen de la bandera de Palestina resultaron ofensivas para algunas personas.

Macklemore defiende su postura a favor de Palestina

El rapero destacó que el cantante británico siempre se ha mantenido en una posición apolítica en la que no toma bandos; sin embargo, Macklemore defendió su postura a favor de los palestinos.

“Le dije a Ed que si mis palabras eran más ofensivas que el hecho de que miles de niños palestinos sean asesinados por Israel, entonces existe una desconexión fundamental entre esas personas y yo“, dijo.

Macklemore también reconoció que Ed Sheeran está en “una posición j*dida” y dijo entender su postura neutra. “Tomar un bando te puede costar dinero, contratos, patrocinadores, festivales, shows, relaciones y accesos. Yo lo perdí“, agregó.

Ed Sheeran atribuye decisión a promotores: “No soy cómplice”

Luego del comunicado emitido por Macklemore, el propio Ed Sheeran confirmó en redes sociales que, tras los dichos del rapero a favor de Palestina, los dueños de los estadios donde se presentaría le exigieron que no apoyara a su compañero.

Según sus palabras, trató de dialogar con los promotores, incluyendo a Robert Kraft; sin embargo, aseguró que la decisión de los dueños era final, por lo que aseguró que la decisión fue exclusivamente de los promotores.

“La salida de Macklemore fue decisión de los promotores, no fue mía. Su contrato era con ellos, no conmigo”. Ed Sheeran

Además, aseguró “no ser cómplice“, al mismo tiempo que reconoció tener una postura sobre el conflicto entre Israel y Palestina, aunque prefiere no hacerla pública.

“Hay una razón por la que no uso mi plataforma con fines políticos. Mi audiencia incluye jóvenes y niños. Quienes vienen a mis shows no esperan un foro político“, señaló.

Sin embargo, aseguró que respeta la fuerza de Macklemore por levantarse y luchar a favor de sus creencias.

Robert Kraft reconoce su decisión y la defiende

A través de un comunicado, Robert Kraft justificó la decisión de impedir la participación de Macklemore en el Gillete Stadium argumentando que el inmueble “busca un ambiente acogedor sin discursos de odio”.

“Basado en las acciones recientes de Macklemore y el material que compartió en los conciertos de Ed Sheeran en Nueva Jersey (…) creemos que es profundamente ofensivo y doloroso para la comunidad judía, por lo que determinamos que su participación en los conciertos del 25 y 26 de septiembre en el Gillette Stadium cruza esa línea“, escribió.

“Esta decisión no se trata de disminuir el sufrimiento de los palestinos inocentes o negar a nadie el derecho a defender en su nombre. Su dolor y pérdida son reales. Pero esa defensa no debería venir a expensas de la comunidad judía ni ocultar la responsabilidad de Hamas”, agregó el empresario.

Finalmente, Robert Kraft manifestó su disposición a reunirse con el rapero. “Agradecería la oportunidad de sentarme con Macklemore y discutir los hechos, porque en última instancia nuestro objetivo es el mismo: paz para todas las personas, un fin al sufrimiento y un fin para todo el odio“, concluyó.

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