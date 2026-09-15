Vicente Fernández sigue más vigente en la música con “Tributo al Rey con Banda Volumen 2”

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Vicente Fernández Jr Foto: UnoTV

La voz de Vicente Fernández vuelve a escucharse junto a algunos de los grandes exponentes de la música regional mexicana con el lanzamiento de “Tributo al Rey con Banda Volumen 2”, álbum que llegará a plataformas digitales este 15 de septiembre como un homenaje a México y al legado musical de “El Charro de Huentitán”.

La producción reúne nuevas versiones de algunos de los temas más queridos de Vicente Fernández, ahora acompañados por artistas invitados. Entre las colaboraciones que forman parte del disco destacan “Por tu maldito amor” con Banda MS, “El último barco” con Joan Sebastian y “Hermoso cariño” con Ana Bárbara, duetos que permiten que las canciones del intérprete vuelvan a encontrarse con distintas generaciones.

Vicente Fernández Jr. explicó que, para definir el repertorio, se realizó, con el apoyo de Sony Music, una selección a partir de las canciones de su padre con mayor aceptación en las plataformas de streaming. De una lista inicial de entre 70 y 80 temas, se eligieron aquellos que podían funcionar mejor para esta nueva producción, que se compone de 10 canciones.

La selección de los invitados también buscó mantener una identidad musical ligada al regional mexicano y, particularmente, a la música de banda. Sin embargo, algunos artistas que fueron considerados no pudieron participar debido a sus compromisos profesionales o situaciones personales. Entre ellos estuvieron Yuridia y Julión Álvarez, quienes podrían tener una oportunidad de participar en futuros proyectos.

Una de las características especiales de este volumen es que las colaboraciones no se quedarán únicamente en el álbum. Los artistas participantes tendrán la posibilidad de llevar las canciones a sus propios conciertos utilizando la voz original de Vicente Fernández, acompañada de imágenes del cantante en las pantallas, para crear una experiencia en la que su presencia vuelva a sentirse sobre el escenario.

“Cada colaborador va a tener la oportunidad de llevarse la voz de mi papá para poder presentarse en público en sus actuaciones personales”, explicó Vicente Fernández Jr., quien considera que esta propuesta permitirá que la voz de su padre siga llegando a nuevos públicos.

Para el hijo del cantante, una de las mayores satisfacciones de este proyecto es que las nuevas versiones pueden provocar que las generaciones más jóvenes vuelvan a descubrir canciones que forman parte de la historia musical de México. Incluso para quienes crecieron escuchándolas, el álbum representa una oportunidad de reencontrarse con recuerdos familiares.

Un momento especialmente emotivo para la familia Fernández fue cuando Cuquita Abarca, viuda de Vicente Fernández, escuchó las canciones y, en distintos momentos, cantó y sonrió mientras recordaba la voz de su esposo. Para Vicente Fernández Jr., observar la reacción de su madre fue uno de los momentos más significativos del proyecto, y fue ella quien le dio el visto bueno a las canciones.

El lanzamiento del 15 de septiembre tiene, además, un significado especial, pues fue elegido para coincidir con una de las fechas más representativas para los mexicanos. Así, “Tributo al Rey con Banda Volumen 2” busca convertirse en una celebración de la música mexicana y, al mismo tiempo, mantener presente la voz de Vicente Fernández a través de colaboraciones con artistas de distintas generaciones.

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