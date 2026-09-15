Edwin Luna y Kimberly Flores anuncian pausa en su relación tras 9 años: “No buscamos culpables”

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Edwin Luna Y Kimberly Flores se separan tras nueve años. Foto: AFP

Edwin Luna y Kimberly Flores anunciaron que decidieron hacer una pausa en su relación de pareja, después de nueve años juntos. El cantante compartió un comunicado en sus redes sociales este lunes 14 de septiembre de 2026, en el que explicó que la decisión llega después de varios años de compartir una familia.

La noticia generó dudas entre sus seguidores sobre los motivos de la separación y algunos internautas comenzaron a especular sobre una posible infidelidad. Sin embargo, Edwin Luna no confirmó que esa sea la razón y pidió tomar con prudencia cualquier versión que no provenga de ellos.

¿Cómo anunciaron Edwin Luna y Kimberly Flores la pausa en su matrimonio?

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey explicó que tomaron esta decisión después de años de compartir experiencias, aprendizajes y una familia.

El Edwin Luna anuncia que se separa de Kim Flores, eso debió haberlo hecho desde que su señora andaba de pronta con su compañero en la casa de los famosos y se hubiera ahorrado la pena de ser el más cornudo. pic.twitter.com/vaMuDxIOAJ — Funada (@FunadaD) September 14, 2026

“Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja”.

El cantante también aclaró que esta decisión no significa que ambos vayan a alejarse completamente, pues continuarán unidos por su familia y por el cariño que existe entre ellos.

“Esto no significa que nos alejemos ni que dejemos de estar presentes el uno para el otro. Seguimos unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a nuestros hijos y a nuestra familia”.

¿Edwin Luna y Kimberly Flores se divorcian?

Hasta el momento, Edwin Luna no confirmó que exista un divorcio definitivo, el cantante señaló que todavía no pueden determinar si la pausa terminará en una separación permanente.

“Tampoco podemos decir hoy que esta sea una separación definitiva”. Edwin Luna

Luna explicó que ambos quieren tomarse un tiempo para entender qué ocurre con su relación y determinar si existe la posibilidad de volver a estar juntos como pareja.

“Queremos darnos la oportunidad de volver a mirarnos como al principio, como dos personas que se quieren, que están intentando entenderse y descubrir, con calma y sin presiones, si pueden volver a elegirse”. Edwin Luna

De esta manera, la pareja no ha anunciado un divorcio definitivo y tampoco ha informado que la decisión esté relacionada con una infidelidad.

Edwin Luna pide no especular sobre los motivos de la separación

Ante las dudas que surgieron después del anuncio, Edwin Luna pidió no convertir la situación familiar en una serie de señalamientos.

El cantante aseguró que no buscan culpables y pidió que las versiones que circulen sobre los motivos de la pausa sean tomadas con prudencia.

“No buscamos culpables ni queremos convertir este momento en una historia de señalamientos”. Edwin Luna

Además, explicó que una de sus principales preocupaciones es el bienestar de sus hijos y de sus seres queridos, por lo que aseguró que están intentando tomar las mejores decisiones para afectarles lo menos posible.

Finalmente, Edwin Luna pidió respeto y privacidad mientras ambos atraviesan este proceso.

¿Cuándo comenzó la relación entre Edwin Luna y Kimberly Flores?

Edwin Luna y Kimberly Flores comenzaron su relación después de conocerse en Guatemala, cuando ella participó como parte del espectáculo que abrió uno de los conciertos de La Trakalosa de Monterrey.

Kimberly Flores contó a “Las estrellas” que el primer encuentro ocurrió cuando coincidieron durante el evento. De acuerdo con su relato, Edwin Luna le comentó que bailaba bien y posteriormente la buscó en Instagram.

La comunicación entre ambos continuó y, posteriormente, comenzaron una amistad que terminó convirtiéndose en una relación sentimental.

En 2018, la pareja hizo público que esperaba a su primera hija en común. Ese mismo año, en septiembre, Edwin Luna le pidió matrimonio a durante una emisión de “La Academia”.

Después del nacimiento de su hija, ambos llegaron al altar el 27 de julio de 2019, en la catedral de Monterrey.

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