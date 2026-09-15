Gala Montes “arremete contra Trump” tras sufrir accidente en calles de Estados Unidos: “Mejor dame la green card”

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Gala Montes se mantiene activa en redes sociales Foto: Cuartoscuro

Gala Montes utilizó sus redes sociales para publicar un video en donde menciona que sufrió un accidente debido a las condiciones de las calles en Estados Unidos.

En el clip, la actriz y cantante destacó que cuando siente que no le puede ir peor, la vida se encarga de volverla a tirar.

“Estados Unidos, me debes un dineral. No te voy a decir nada porque ya no quiero arremeter contra ti. Mejor dame la green card y nos quitamos de pedos. Mira, me caí ahí, mira mi pobre pie”, se le escucha decir a Gala en el video.

Cabe señalar que, tras su salida de La Casa de los Famosos, ha estado muy activa en sus redes sociales, mostrando su día y sus cambios de look.

Por otra parte, algunos de sus seguidores celebraron su contenido. Algunos de los comentarios son:

“Eres un caso pero un caso bien lindo jajaaj amamos verte sonreír. Te amamooooo”.

“No sé por qué pero te quiero”.

“Ella dando más contenido que mil programas! Lov you babe”.

“Gala Montes arremete contra la banqueta jajajaja comunicado en primera plana”.

“Se rumora que se la dieron por temor a que arremetiera mi niña contra todo USA”.

“Trump desactivó sus redes por temor a la funa”.

Por su parte, hay otros que mencionan que la actriz tiene un problema:

“Yo no entiendo cómo muchos aplauden al verla en esa condición, desafortunadamente no acepta que tiene un problema, pero viene desde casa todo el problema que tiene, las drogas son malas y más cuando no la saben controlar”. se lee.

¿Quién es Gala Montes?

Gala Montes nació el 4 de agosto de 2000 en la Ciudad de México e inició su trayectoria artística durante su infancia, principalmente en la actuación, aunque años después también comenzó a abrirse camino en la música.

Su primera aparición en televisión llegó en 2007 como parte de la serie “La niñera”, cuando todavía era una actriz infantil. Con el paso del tiempo participó en diferentes producciones de cine y televisión, como “El señor de los cielos”, “Diseñando tu amor” y “La mexicana y el güero”.

Su carrera no se ha limitado a la actuación, ya que en 2018 comenzó una nueva etapa dentro de la música, lanzando sus propios sencillos como cantante.

También formó parte de “La Casa de los Famosos”, reality en el que protagonizó una polémica discusión con Adrián Marcelo. Gala Montes logró avanzar hasta la final del programa y concluyó su participación ocupando el tercer lugar de la competencia.

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