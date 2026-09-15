Zoé lleva al cine la historia detrás de sus seis conciertos en el GNP

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Zoé mostrará 27 canciones en sus conciertos. Foto: Albertos Estrada

Lo que comenzó como una celebración por los 20 años de Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea terminó convirtiéndose en una película documental que retrata uno de los momentos más importantes en la historia de Zoé: los seis conciertos que la banda ofreció el año pasado en el Estadio GNP Seguros y la conexión que mantiene con varias generaciones de seguidores.

La producción busca ir más allá del registro de un concierto y mostrar la energía que se vivió tanto arriba como abajo del escenario, incluyendo testimonios y experiencias de los fans. “La meta principal de la película era combinar el concierto con esto, con la gente, con retratar esta frescura y esta energía nueva”, explicó Rodrigo, integrante de Zoé y quien fungió como director.

Para Zoé, uno de los grandes descubrimientos de aquellos conciertos fue comprobar que su música había trascendido a las generaciones que originalmente acompañaron a la banda. “Es una mirada muy distinta a lo que han visto de Zoé en estos más de veintitantos años ya de carrera”, señaló el músico, quien consideró que el proyecto terminó convirtiéndose en algo “mucho más emblemático de la Ciudad de México, del rock mexicano, latinoamericano”.

Zoé descubre una conexión con nuevas generaciones

El fenómeno comenzó a hacerse evidente desde el Vive Latino, presentación que originalmente había sido anunciada como un único show. La respuesta del público llevó a la banda a recuperar canciones de Memo Rex y, posteriormente, a plantear los conciertos del GNP.

La respuesta de las nuevas generaciones fue especialmente significativa para la banda. Sergio Acosta relató: “Fue la primera vez que todos mis amigos con hijos, entre doce y dieciocho años, todos me hablaron para pedirme boletos”. Para el músico, aquella reacción confirmó que Zoé se había convertido en una agrupación multigeneracional: “Yo creo que es el mayor privilegio que una banda puede tener”.

Zoé presentó su documental. Foto: Alberto Estrada

La celebración de Memo Rex también abrió la puerta a una nueva etapa creativa. Después de seis años sin grabar, la banda decidió regresar al estudio para trabajar en dos canciones nuevas. “No hemos grabado en seis años, estaría muy interesante ver qué pasa en el estudio”, recordó Rodrigo sobre la propuesta de León Larregui, que terminó sumando un elemento inesperado al espectáculo.

Mientras avanzaba la preventa de los conciertos, los seguidores comenzaron a crear sus propios videos, vestuarios y contenidos inspirados en distintas épocas de Zoé. Esa respuesta terminó convenciendo al equipo de que lo ocurrido debía quedar registrado. El resultado es una película de aproximadamente tres horas, con intermedio, que conserva las 27 canciones del concierto sin recortes.

Así será la película de los conciertos de Zoé

El director explicó que el cine permite experimentar el concierto desde una perspectiva diferente a la que tiene el público durante una presentación en vivo. “En el cine hay otra especie de observación y la cámara es mucho más omnipresente que tu punto de vista único en un concierto”, señaló, al destacar que las cámaras pueden llevar al espectador desde la última fila hasta el escenario y colocarlo prácticamente en medio de la banda.

La experiencia también sorprendió a los propios integrantes cuando tuvieron oportunidad de ver el primer corte. “Fue como, órale, somos esos, yo soy ese que está cantando y esta es mi banda y estos son los fans”, comentó León. La película, dijo, le permitió descubrir momentos que no había visto durante los conciertos, particularmente las historias de los seguidores que aparecen en pantalla.

El documental representa así una nueva mirada sobre Zoé, después de proyectos anteriores como Panoramas y los registros de sus grandes conciertos. “Va a presentar a la banda de una manera que no creo que nos han visto así”, explicó el director, quien destacó que, a diferencia de trabajos anteriores, esta producción apuesta por una mayor transparencia y coloca el concierto como el eje de una historia que también pertenece a los fans.

La película llegará a las salas de Cinemex para llevar al cine la experiencia de los seis GNP y dejar testimonio de la conexión que Zoé ha construido durante más de dos décadas.

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