Reviven la primera audición de Salma Hayek a los 20 años: video

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Salma Hayek vuelve a romper las redes. Foto: AFP

Salma Hayek tenía aproximadamente 20 años cuando acudió a su primera audición para televisión, sin imaginar que aquel momento terminaría convirtiéndose en el inicio de una de las carreras más reconocidas de Hollywood para una actriz mexicana.

En redes sociales, usuarios revivieron un video que muestra a la originaria de Veracruz durante su primer casting para conseguir un papel en telenovelas. En la grabación, Salma aparece frente a la cámara y se presenta de manera sencilla y natural.

¿Qué hizo Salma Hayek en su primera audición?

“Soy Salma Hayek, tengo 20 años”, dice la joven actriz mientras viste un conjunto verde. Después agrega: “Estudio en el primer grupo de segundo año del Centro de Capacitación y no tengo experiencia”, frase que acompaña con una sonrisa relajada.

Durante la prueba realizada en 1986, Salma Hayek realizó un ejercicio de improvisación poco común. Los directores del casting para ingresar al Centro de Educación Artística (CEA) le pidieron que hablara con un teléfono fijo como si se tratara de una persona real, olvidando por completo que era un objeto.

La actriz comenzó entonces a interpretar la escena con naturalidad y emoción al hablarle a ese objeto como si fuera una barrera de comunicación entre ella y alguien más, demostrando desde entonces la pasión que tenía por la actuación.

Aunque en aquella época la propia Salma consideraba, de acuerdo con la prensa local, que no era una gran actriz, el video deja ver la seguridad y carisma que años más tarde la llevarían a obtener el papel protagónico de la telenovela “Teresa”, producción que impulsó su carrera en México antes de dar el salto a Hollywood.

En las últimas horas, dicho clip se volvió tendencia entre usuarios, quienes reaccionaron al ver los primeros pasos de Salma Hayek frente a las cámaras antes de alcanzar fama internacional en cine y televisión.

¿Quién es Salma Hayek?

Salma Hayek nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, y después de una breve carrera en la industria mexicana, dio el salto a Hollywood, en donde establecería una exitosa carrera artística a finales del siglo XX.

La veracruzana saltó a la fama gracias a “El Callejón de los Milagros“, cinta de Jorge Fons que recién cumplió 30 años y en la que interpreta a una joven que sueña con casarse para salir de la pobreza.

El papel más importante de su carrera llegó en 2002, cuando interpretó a Frida Kahlo en la cinta “Frida“, dirigida por Julie Taymor y que le valió la nominación al Oscar a Mejor Actriz, el cual se quedó en manos de Nicole Kidman por “Las Horas“.

En 2007, la actriz y el ejecutivo francés François-Henri Pinault dieron la bienvenida a su hija Valentina Paloma Pinault; sin embargo, la pareja se casó en 2009, de acuerdo con la enciclopedia Britannica.

A lo largo de su carrera, Salma Hayek ha participado en múltiples proyectos de distintos géneros en Hollywood, tales como:

“Del crepúsculo al amanecer” (1996) de Robert Rodríguez

“Eternals” (2021) de Chloe Zhao (proyecto de Marvel Studios)

“Son como niños” (2010) de Dennis Dugan (protagonizada por Adam Sandler)

“Pistolero” (1995) de Robert Rodríguez

“Magic Mike: El último baile” (2023) de Steven Soderbergh (protagonizada junto a Channing Tatum)

“Bandidas” (2006), de Joachim Rønning y Espen Sandberg (protagonizada junto a Penélope Cruz)

Salma Hayek nunca ha ocultado sus raíces mexicanas en sus proyectos e, incluso, en 2017 participó en “Cómo ser un Latin Lover”, proyecto a cargo de su amigo Eugenio Derbez.

La mexicana también ha participado en el mundo del doblaje en proyectos como “El Gato con Botas” y “La fiesta de las salchichas“.

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