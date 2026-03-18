Mauricio Ochmann respondió a las acusaciones sobre una denuncia en su contra: “soy una persona de paz”

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Mauricio Ochmann es novio de Lorena González. Foto: Cuartoscuro

Mauricio Ochmann respondió a las acusaciones sobre una denuncia en su contra por presunto despojo y daño de inmuebles en el estado de Morelos. De acuerdo con el actor, busca hechos, pues se considera “una persona de paz, por lo que espera que el proceso siga su curso”.

La tarde de ayer, 17 de marzo, empezó a tomar relevancia el caso luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General del Estado de Morelos empezara a tomar acciones, de acuerdo con medios locales.

“Quiero hechos”: Mauricio Ochmann responde a polémica de casa en Morelos

Horas después de que el caso se hiciera viral, el Mauricio Ochmann contestó en Instagram con una publicación que según usuarios es una indirecta frente a la situación legal. En una historia (que posteriormente fue eliminada) reposteo una imagen con la frase: “Quiero hechos, no palabras. Si quiero palabras, me leo un libro”.

Posteriormente, la agencia de comunicación del Ink Entourage, a la cual pertenece el intérprete de “El Chema” mandó un comunicado en el que rechazó los señalamientos en su contra y defendió su trayectoria personal y profesional.

“Solamente quiero comentar que a lo largo de mi vida personal y profesional quienes me conocen saben que soy una persona pacífica, empática y de valores encausados en ayudar siempre cuando está en mis manos”. Mauricio Ochmann a través de su agencia

Sobre las acusaciones relacionadas con presunto uso de fuerza, destacó que eran falsas: “los señalamientos que he usado la fuerza pública y privada en el estado de Morelos con tintes violentos en este proceso son completamente falsos. La verdad siempre saldrá a la luz”.

En su posicionamiento, Ochmann también subrayó que no busca influir en el proceso. Finalmente, reiteró que es una “persona de paz, de bien y enfocado en la misión de dejar un mensaje positivo”.

¿Por qué acusan a Mauricio Ochmann de despojo de una casa en Morelos?

El periodista Paco Zea dio a conocer que Ingrid Margarita (quién es paciente oncológica y habitante cercana a la zona residencial de Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán, Morelos), denunció que el conflicto inició a partir de remodelaciones realizadas por el actor en una propiedad dentro del complejo.

Como parte de estas obras, según la denunciante, Ochmann habría adquirido un terreno contiguo ajeno al residencial y ordenado la demolición de un muro perimetral, además de habilitar un acceso exclusivo hacia su domicilio. Estas acciones, asegura, provocaron afectaciones directas a su vivienda, incluyendo la obstrucción de su entrada.

Ante estas acciones, Ingrid Margarita decidió acudir ante la Fiscalía General del Estado de Morelos para iniciar un proceso legal. Aunado a esto, también se ha señalado la presunta participación de personal armado durante los hechos, así como una actitud prepotente por parte del actor.

Cabe destacar, que al momento, el caso se encuentra siendo investigado por las autoridades pertinentes.

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