Revelan el primer tráiler oficial de “Spiderman: Brand New Day”: ve todos los easter eggs

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Por si no los viste, aquí te dejamos los easter egg. Foto: Marvel Entertainment

“Spider-Man: Brand New Day” por fin lanzó su primer tráiler y viene cargado de sorpresas, referencias ocultas y momentos que ya están enloqueciendo a los fans de Marvel. Si se te escapó algún detalle, en Unotv.com te contamos todos los easter eggs que esconde este esperado avance.

Tras una campaña global donde fans liberaron fragmentos del avance, Tom Holland presentó el tráiler completo que ya está dando de qué hablar por su tono más oscuro y lleno de referencias ocultas.

La historia arranca justo después de los eventos de “Spider-Man: No Way Home”, donde Peter Parker fue olvidado por todos tras el hechizo de Doctor Strange. Ahora, el héroe vive solo, sin dinero y completamente fuera del radar, enfrentando una nueva etapa mucho más cruda.

¿Los viste? Estos son los easter egg de “Spider-Man: Brand New Day”

1. La icónica pose de Spider-Man

Una de las primeras escenas del tráiler muestra a Spider-Man rescatando a un hombre mientras se balancea por la ciudad. La forma en la que lo sostiene replica casi exactamente la portada de “Amazing Fantasy #15“, el cómic donde debutó el personaje en 1962. También se muestra otra portada de cómics con su pelea con el villano boomerang, quien también tendrá una participación.

2. El cuck de Spider-Man: MJ tiene un nuevo novio al estilo Paul

El tráiler deja entrever que MJ, interpretada por Zendaya, ha seguido con su vida y ahora podría tener una nueva pareja. Esto recuerda a una de las historias más polémicas de The Amazing Spider-Man, donde aparece “Paul”, un personaje muy criticado por los fans, ya que fue pareja de MJ mientras el trepamuros estuvo en otro universo.

3. La mutación de Spider-Man

En el avance se menciona que las arañas pasan por ciclos evolutivos, y quienes sobreviven experimentan una especie de “renacimiento”. Esto se refleja cuando Peter emerge de lo que parece un capullo. Todo apunta a que sus poderes están cambiando, posiblemente hacia una versión más orgánica, dejando atrás los lanzadores de telaraña artificiales.

La transformación de Peter podría estar inspirada en “The Amazing Spider-Man 100” o el arco “The Other”, donde Spider-Man desarrolla habilidades más primitivas y conectadas con su lado arácnido. En esa historia, el héroe está vinculado a un tótem y atraviesa un proceso de muerte y renacimiento, lo que encaja con el tono más oscuro que sugiere el tráiler.

4. El regreso de Punisher y su camioneta

Una de las sorpresas más llamativas es la aparición de Punisher, quien aunque parece al inicio tener una disputa con el “trepamuros”, se sabe que terminará siendo un aliado. Su presencia, junto con su clásica camioneta, sugiere que la historia tendrá un enfoque más violento o callejero, alejándose del tono juvenil de entregas anteriores.

5. La posible aparición de organización La Mano

Foto: Marvel Entertainment

Otro detalle que no pasó desapercibido es la presencia de lo que parece ser La Mano, la organización de ninjas del universo Marvel. En el tráiler, Spider-Man se enfrenta a varios enemigos con estética y movimientos muy similares a este grupo, conocido por operar en las sombras y por su alto nivel de letalidad.

Para quienes siguen las series, La Mano ya había sido derrotada en la historia de los Defensores, vinculada directamente con Daredevil. Sin embargo, su posible regreso en esta película sugiere que Marvel podría reintroducirlos con una nueva versión o bajo un enfoque distinto.

6. Cambio de poder en Nueva York

En una escena, Spider-Man recibe la llave de la ciudad por parte de una alcaldesa. Esto podría indicar que Kingpin ya no está en el poder, lo cual es un cambio importante en la dinámica de la ciudad y abre nuevas posibilidades para la historia.

7. La tumba de la tía May

El diseño de la tumba de May Parker es prácticamente idéntico al visto en Marvel’s Spider-Man 2. Este detalle conecta emocionalmente con los fans y refuerza el duelo que sigue marcando a Peter tras los eventos recientes.

8. Peter y MJ vuelven a ser vecinos“

Al final del tráiler, Peter le dice a MJ que es su vecino. Esta línea es un guiño directo a los cómics clásicos y también a la versión de Tobey Maguire, donde ambos personajes vivían cerca. Este es un detalle sencillo, pero significativo para los fans de los clásicos.

¿Quién es el villano de Spider-Man: Brand New Day? Más de un enemigo complica el regreso de Peter Parker

Foto: Marvel Entertainment

El nuevo tráiler dejó claro que Spider-Man no se enfrentará a un solo villano, sino a varias amenazas al mismo tiempo, lo que apunta a una historia mucho más compleja y caótica para Peter Parker.

Uno de los nombres más importantes es Mac Gargan, conocido como “Scorpion”. En los cómics, este personaje obtiene sus poderes tras someterse a un experimento financiado por J. Jonah Jameson con el objetivo de descubrir la identidad de Spider-Man. El proceso lo vuelve más fuerte, pero también lo lleva a perder la cordura, convirtiéndolo en un enemigo peligroso. Aunque la película podría cambiar su origen, todo indica que veremos su icónica armadura.

Además, el tráiler sugiere la presencia de otros villanos que ampliarán el conflicto. Entre ellos está Tombstone, un mafioso con superfuerza y piel prácticamente indestructible, cuya apariencia coincide con la de los cómics. También aparece Tarantula, un mercenario con habilidades arácnidas que funciona como un reflejo oscuro de Spider-Man.

Otro nombre que se suma es Boomerang, un enemigo más “clásico” que lanza bumeranes y que, en los cómics, incluso llega a convertirse en aliado de Peter. Su presencia podría ser secundaria, pero aporta al caos general.

A esto se suma la presencia de Damage Control, una entidad que en el MCU ha mostrado actitudes cuestionables hacia los superhéroes, lo que la posiciona como una fuerza antagonista adicional.

Sin embargo, el tráiler deja entrever que el verdadero peligro podría no ser físico, sino mental. Un misterioso personaje, interpretado por Sadie Sink, parece tener habilidades telepáticas, capaces de leer y alterar recuerdos; de acuerdo con fans podría tratarse de Jean Grey, la fénix de Marvel.

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