Roald Dahl cumpliría 110 años: 6 películas para ver en familia

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El escritor británico Roald Dahl, uno de los grandes autores de literatura infantil fantástica, cumpliría 110 años este 13 de septiembre. Su obra ha trascendido los libros y llegó al cine con historias llenas de imaginación, humor, aventura y también momentos oscuros.

Con motivo de este aniversario, esta noche en Noticias en Claro, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña hizo una selección de algunas de las mejores películas basadas en los relatos de Dahl, con opciones para disfrutar en familia y conocer parte del universo creado por el escritor.

Las mejores películas basadas en Roald Dahl

Una de las recomendaciones de Valdés Peña es “Las brujas”, dirigida por Nicolas Roeg. La historia sigue a un niño que descubre una reunión de brujas en un hotel de Inglaterra. Después de ser convertido en ratón, comienza una carrera contra el tiempo para recuperar su forma humana. Anjelica Huston destaca como la bruja mayor.

Otra opción es “James y el durazno gigante”, película de animación de 1996 dirigida por Henry Selick. James entra en un mundo mágico en el que unos insectos se convierten en sus compañeros de aventura. La cinta combina fantasía con una historia de crecimiento personal.

“Matilda” y “Charlie y la fábrica de chocolate”

“Matilda”, dirigida y protagonizada por Danny DeVito, es uno de los clásicos más conocidos de Dahl. La película cuenta la historia de una niña extraordinariamente inteligente que descubre que tiene poderes mientras enfrenta a una familia que no la comprende.

En la lista también aparece “Charlie y la fábrica de chocolate”, dirigida por Tim Burton. La cinta presenta a Charlie, un niño que consigue un boleto dorado para visitar la misteriosa fábrica de Willy Wonka.

Dos historias más para descubrir a Roald Dahl

“El fantástico Sr. Zorro”, dirigida por Wes Anderson, lleva la obra de Dahl a la animación. La película sigue a un zorro que intenta mantener su vida familiar mientras enfrenta su propia naturaleza salvaje.

Finalmente está “Mi gran amigo el gigante”, dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 2016, año en que se conmemoró el centenario de Dahl. La historia sigue a una niña huérfana que conoce a un gigante noble y se adentra en un mundo habitado por criaturas mucho menos amigables.

Como calificó José Antonio Valdés Peña, las seis películas muestran la variedad de la obra de Roald Dahl, quien convirtió la infancia, la fantasía y los personajes fuera de lo común en historias que continúan llegando a nuevas generaciones.

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