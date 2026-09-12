Lady Gaga y Michael Polansky dan la bienvenida a su primer hijo

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Lady Gaga se convierte en madre. Foto: AFP

Lady Gaga y su pareja, Michael Polansky, se convirtieron en padres de su primer hijo, de acuerdo con reportes publicados este viernes por medios estadounidenses. La cantante de 40 años habría cumplido así uno de los deseos que había expresado públicamente en los últimos años.

La noticia fue difundida por Page Six y People, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre el nacimiento. Tampoco se ha informado públicamente el nombre, sexo o fecha de nacimiento del bebé.

Lady Gaga y Michael Polansky reciben a su primer hijo

La intérprete de “Bad Romance”, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, comenzó su relación con Michael Polansky en 2020. Cuatro años después, en 2024, la pareja confirmó su compromiso. La artista, conocida por sus seguidores como “Madre Monstruo”, había hablado sobre su deseo de formar una familia y tener hijos.

Por ahora, la cantante y el empresario no han dado a conocer públicamente información adicional sobre el nacimiento, por lo que los detalles sobre el nuevo integrante de la familia permanecen reservados.

Lady Gaga viene de un año marcado por la música

La llegada de su primer hijo ocurre después de una etapa de gran actividad profesional para la cantante. En abril pasado, Lady Gaga concluyó su gira mundial Mayhem Ball, con la que presentó en distintos países las canciones de su más reciente producción discográfica.

El álbum “Mayhem” también tuvo un reconocimiento importante a principios de este año, al ganar el Grammy a mejor álbum pop vocal. El disco incluye canciones que consolidaron el regreso de Gaga al pop y antecedió a una nueva etapa personal para la artista.

Mientras sus seguidores celebran la noticia, se espera que la cantante o su pareja confirmen próximamente mayores detalles sobre el nacimiento de su primer hijo.

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