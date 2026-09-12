Yolanda Andrade busca a Gala Montes tras salir de La Casa De Los Famosos México 2026

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Yolanda Andrade. Foto: Getty

Yolanda Andrade envió un mensaje público a Gala Montes este 11 de septiembre, luego de intentar comunicarse con la actriz en privado. La conductora dijo que quiere hablar con ella en persona, en medio de la polémica por su salida de La Casa de los Famosos México.

Andrade utilizó sus historias de Instagram para hacerle llegar el mensaje. Aunque no explicó qué quiere conversar con Montes, dejó claro que busca escucharla y le expresó su respaldo ante los cuestionamientos que ha recibido en los últimos días.

Yolanda Andrade a través de historias de Instagram

Yolanda Andrade respalda a Gala Montes

“Es para ti, Gala. Te he estado escribiendo para platicar, ya no de lo mismo y de todo el desm*dre que hay. Y solo quiero escucharte y hablar contigo”, expresó la conductora.

Andrade también le pidió mantener la conversación en privado y aseguró que considera que la actriz tiene valor para enfrentar la situación. “Tú vales mucho la pena…”, afirmó.

Finalmente, la presentadora dejó abierta la posibilidad de que Montes decida si quiere reunirse con ella. “Si quieres hablarlo, estoy a tus órdenes. Si no, no hay pedo. La vida sigue. Te quiero”, concluyó.

Gala Montes salió de La Casa de los Famosos México

El mensaje ocurre después de que Gala Montes abandonara el reality show apenas 48 horas después de ingresar como habitante sorpresa. La salida generó especulaciones y comentarios sobre su estado emocional. Ante las preguntas de medios de comunicación, la actriz respondió con ironía: “Estoy enfocada en mis brotes psicóticos”.

Montes también señaló que tuvo desacuerdos con la producción relacionados con la falta de insumos durante su periodo menstrual. Según su versión, ingresó al programa en buen estado físico y no tenía previsto abandonar la competencia.

La controversia aumentó después de distintos comentarios de figuras públicas y publicaciones en redes sociales sobre su salida.

Yolanda Andrade habla sobre los diagnósticos

En otras publicaciones, Yolanda Andrade ha pedido evitar juicios sobre las condiciones médicas de otras personas. La conductora ha compartido públicamente aspectos de su proceso de salud y anteriormente afirmó: “Un diagnóstico es un diagnóstico, no es lo que eres tú”.

Hasta ahora, Gala Montes no ha respondido públicamente al mensaje que Andrade publicó en Instagram.

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