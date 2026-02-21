Mensajes de despedida para Willie Colón, “El Malo del Bronx”

GENERANDO AUDIO...

El mundo de la salsa y artistas lloran la muerte de Colón. Foto: Cuartoscuro

Uno de los nombres más influyentes de la salsa y la música latina, falleció a los 75 años; Willie Colón falleció luego de haber permanecido hospitalizado en Nueva York. La noticia, confirmada por su familia, sacudió el mundo artístico, dado el impacto que tuvo Colón en la música del Caribe y Latinoamérica.

La influencia de Willie Colón en la música latina

Colón innovó no solo en los arreglos musicales, sino también en las letras de sus canciones, que a menudo abordaban temas sociales. Temas como “Idilio”, “Pedro Navaja” y “El Gran Varón” siguen siendo clásicos que han influenciado a generaciones de músicos y salseros.

Desde músicos hasta actores y otras figuras públicas, todos coincidieron en resaltar su genio musical y la huella indeleble que dejó en la cultura latina.

Mensajes de despedida de colegas y amigos

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Rubén Blades, quien había solicitado oraciones para su amigo horas antes de la noticia de su muerte. Blades destacó la figura de Colón no solo como un amigo cercano, sino también como un referente cultural de la música latina, cuyo legado perdurará en el tiempo.

El Grupo Niche, una de las orquestas más importantes del género, también se unió al tributo, destacando la figura de Willie Colón como un referente de la cultura salsera. En un post de Instagram, la orquesta lamentó su partida y subrayó su importancia en la salsa como trombonista, compositor y productor.

Marc Anthony y otros artistas rinden homenaje a Willie Colón

La despedida de figuras como Marc Anthony también fue emotiva. A través de su cuenta de Instagram, el cantante expresó: “Maestro, gracias por tu legado. Tu música vive para siempre. R.I.P. Willie Colón”

Foto: Cuenta Oficial de Instagram de Marc Anthony

Por su parte, Carlos Vives también dedicó un sentido mensaje al trombonista, señalando que su música perdurará para siempre, a pesar de su partida.

Foto: Cuenta Oficial de Instagram de Carlos Vives

El salsero originario de Puerto Rico, Víctor Manuelle, lamento enormemente la gran perdida para el mundo de la salsa. “Nuevamente el universo de la salsa pierde a una de sus figuras más emblemáticas, “El malo del Bronx” Willie Colón. Productor y visionario. Responsable de un nuevo sonido de la salsa. Tuve la oportunidad de compartir el escenario en varias ocasiones y tener interesantes conversaciones”.

El legado de Willie Colón en la historia de la salsa

Willie Colón, conocido como “El malo del Bronx“, fue un visionario y un productor innovador que cambió el rumbo de la salsa. Su legado musical no solo está marcado por su exitosa carrera, sino también por su capacidad para revolucionar el género y llevarlo a nuevas alturas.

