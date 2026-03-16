Michael B. Jordan celebra su Oscar a Mejor Actor en un restaurante de hamburguesas

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Michael B. Jordan festaja su triunfo en el Oscar en un In N Out | Foto: AFP

Michael B. Jordan, ganador del Oscar 2026 a Mejor Actor, festejó la primera estatuilla dorada de su carrera en una sucursal de In-N-Out, cadena estadounidense de hamburguesas. Cabe destacar que esta se ha convertido en una tradición para los ganadores de distintos premios a lo largo de los últimos años.

El triunfo del protagonista de “Pecadores” era una de las incógnitas de la noche, pues las declaraciones de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera pusieron en duda su potencial victoria a pesar de dominar la temporada de premios con reconocimientos como el Globo de Oro.

Michael B. Jordan celebra su Oscar con una hamburguesa de In-N-Out

A través de redes sociales, circularon videos de Michael B. Jordan visitando una sucursal de In-N-Out para celebrar su triunfo en los Premios Oscar 2026.

En las imágenes se puede ver al histrión firmando lo que parece ser un menú en el mostrador del restaurante de comida rápida. A un lado, luce su estatuilla dorada frente a un par de charolas con hamburguesas y papas fritas.

Acto seguido, un mesero le entregó su orden y posó para las fotos frente al mostrador ante los fotógrafos y paparazzis que siguieron al mejor actor del año en su celebración histórica.

Luego de las fotos, Michael B. Jordan siguió firmando autógrafos a los trabajadores de In-N-Out, quienes dejaron sus labores por unos minutos para poder conocer al reciente ganador del Oscar.

En los videos se puede escuchar una multitud celebrando al también protagonista de la saga de “Creed” mientras se comía su hamburguesa frente a su estatuilla de los Premios de la Academia.

Este es el primer Premio Oscar en la carrera de Michael B. Jordan, quien ha transitado por múltiples cintas como “Black Panther” y la trilogía de “Creed”.

Por esta razón, usuarios de redes sociales recordaron una entrevista de 2014 cuando Jordan fue relegado de la nominación al Oscar por “Fruitvale Station”, contestando con humildad.

“Este año fue un año muy fuerte, grandes actuaciones de muchísimos actores, cineastas y directores a los que admiro, y estar en la misma conversación que ellos es una experiencia increíble que nunca olvidaré”. Michael B. Jordan

Ante la reciente aparición de Michael B. Jordan en un In-N-Out, los usuarios expresaron: “Solo en Hollywood ves a alguien comiendo una «double-double» con un Oscar sobre la mesa”.

Festejar en In-N-Out se ha vuelto una tradición

En los últimos años, múltiples estrellas del cine y la televisión han adquirido la tradición de celebrar sus logros en las mesas de In-N-Out con hamburguesas, malteadas y papas fritas.

En 2024, Paul Giamatti ganó el Globo de Oro a Mejor actor en una película – Musical o comedia por “Los que se quedan” y, unas horas más tarde, fue visto en esta cadena de comida rápida.

Ese mismo año, Jamie Lee Curtis fungió como presentadora de los Premios Oscar y, aunque no ganó nada ese año, también aprovechó para visitar la cadena de hamburguesas.

Imagen: Captura de pantalla

Cabe destacar que hay una foto famosa de Hilary Swank comiendo en una sucursal de Astro Burger tras ganar su Premio Oscar a Mejor Actriz por “Million Dollar Baby” en 2005.

En noviembre de 2025, Morat tuvo una participación destacada en los Latin Grammy 2025 al recibir el premio a Mejor Álbum Pop/Rock y subirse al escenario del MGM Grand Garden Arena. Para celebrarlo, Juan Pablo Isaza, vocalista y compositor de la banda, lo celebró en un restaurante In-N-Out de Las Vegas, Nevada.

La celebración se realizó de manera sencilla en este famoso restaurante de hamburguesas estadounidense, donde el músico compartió el momento en compañía de su novia, Juliana, según Maggie Hegyi, reportera de Unotv.com.

Imagen: Maggie Hegyi

Tras la ceremonia de los premios, el guitarrista Juan Pablo Isaza acudió a un establecimiento de hamburguesas, donde decidió continuar la celebración. El cantante acudió en compañía de su novia Juliana.

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