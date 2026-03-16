Marcela Mistral vence a Karely Ruiz en Ring Royale 2026; Poncho de Nigris llora de la emoción

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Karely Ruiz y Marcela Mistral se enfrentaron en Ring Royale | Foto: Cuartoscuro

Marcela Mistral, presentadora e influencer, derrotó a Karely Ruiz, creadora de contenido para adultos, en el evento central de Ring Royale 2026, celebrado este domingo en la Arena Monterrey. Poncho De Nigris, esposo de la vencedora, quien también fungió como organizador del evento, celebró eufórico el triunfo de la regiomontana.

Cabe destacar que Ring Royale registró casi seis millones de espectadores gracias a este enfrentamiento, así como las peleas entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, así como la rivalidad entre Abelito y Bull Terrier.

Marcela Mistral le gana a Karely Ruiz en Ring Royale

En un duelo a tres rounds de dos minutos, tanto Karely Ruiz como Marcela Mistral se soltaron golpes mutuamente, luciendo más efectiva la conductora e influencer.

La esposa del organizador Poncho de Nigris aprovechó su superioridad de estatura para conectar golpes que impactaron el rostro de la creadora de contenido para adultos, quien sobrevivió al primer asalto.

El segundo round comenzó con la misma intensidad por parte de ambas, pero fue Ruiz la primera en caer a la lona tras un empujón de su contricante. Finalmente, pudo levantarse sin mayor inconveniente.

Para el round final, ambas tomaron más distancia, aunque eventualmente se repartieron impactos elevados, siendo Mistral la más efectiva, aunque no pudo derribar a la modelo.

Finalmente, la árbitra levantó la mano de Marcela Mistral, quien derrotó a Karely Ruiz por decisión unánime. Poncho de Nigris le colocó el cinturón de vencedora.

“Es la primera vez que gano algo en mi vida“, dijo entre lágrimas, al mismo tiempo que su esposo lloraba mientras decía: “Tengo mucha vieja“. Al final, ambas competidoras se abrazaron en una señal de respeto.

Desde antes del combate, Karely Ruiz exclamó: “¡Hoy se gana!“. Asimismo, le dedicó la pelea a su hija Madisson, así como a su familia y seguidores.

Por su parte, Marcela Mistral mandó un mensaje a su esposo y a su familia, reconociendo que se tomó en serio el reto de subirse al cuadrilátero por primera vez en su vida.

La polémica que se vivió un día antes de la pelea de Karely Ruiz

El pesaje previo al evento Ring Royale 2026 terminó en un altercado entre Alfredo Adame y Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz, luego de que ambos se encontraran al finalizar la ceremonia en Monterrey.

De acuerdo con lo ocurrido durante el evento, Echeverry interceptó al actor cuando salía del pesaje y le propinó un golpe en el rostro, lo que provocó momentos de tensión entre los asistentes y el equipo de seguridad.

Tras la agresión, personal de seguridad y acompañantes de Adame intervinieron para separarlos y evitar que la situación continuara.

Ante la presencia de varias personas alrededor del actor, el esposo de la influencer decidió retirarse del lugar después del incidente.

Alfredo Adame venció a Carlos Trejo en Ring Royale

En una pelea que duró un solo round, Alfredo Adame noqueó a Carlos Trejo pocos segundos antes de terminar el asalto tras un golpe certero propinado a la cabeza del cazador de fantasmas.

Cabe destacar que el autor de “Cañitas” mandó al actor y empresario a la lona en dos ocasiones; sin embargo, Adame logró recuperarse para terminar la contienda en KO.

Carlos Trejo no pudo levantarse al conteo de 10 y ambos se infundieron en un abrazo al final de la contienda. Asimismo, ambos se besaron en la mejilla ante los gritos del público.

Ambos adelantaron que la revancha podría darse en el próximo mes de septiembre.

Las otras peleas de la noche

El creador de contenido “Abelito” cayó ante Moisés Rodríguez, conocido como “Bull Terrier” o “El Patillas” en este evento de entretenimiento organizado por Poncho de Nigris.

Ambos influencers se enfrentaron en un combate pactado a tres rounds, donde Rodríguez llegaba con una ventaja de aproximadamente 20 kilos sobre Abelito.

Durante el primer round, Abelito cayó a la lona tras salir “volando” por un derechazo de Bull Terrier, quien a diferencia de su oponente, subió al ring sin protección.

Sin embargo, Abelito se puso de pie y siguió con la pelea al ritmo de los aplausos de la gente. Por su parte, “El Patillas” mostró un mayor dominió dentro del ring.

En el segundo round, Abelito logró recuperarse y superó a Moisés Rodríguez, quien incluso terminó en la lona tras los ataques de su rival.

Para el tercer asalto, el “Bull Terrier” salió decidido y lanzó una ofensiva directa contra su oponente.

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