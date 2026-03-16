Eiza González enseña a la prensa de Hollywood a pronunciar bien su nombre en la fiesta de los Oscar 2026

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Eiza deslumbró también con su vestido. Foto: Reuters

Eiza González protagonizó uno de los momentos más divertidos durante la fiesta posterior a los Oscar al enseñar a la prensa como decir su nombre; ya que de acuerdo con la intérprete de “Gotzilla”, los medios internacionales suelen pronunciarlo incorrectamente .

La presencia de la actriz mexicana en la fiesta de Vanity Fair se ha vuelto ya una tradición. En ediciones anteriores también ha destacado por sus elecciones de moda.

“Nada de Aiza”: Eiza González enseña a pronunciar su nombre en los Oscar

Entre risas y frente a las cámaras, la actriz corrigió a los reporteros que suelen equivocarse al decirlo: “Nada de que Eza, Aiza o Esa… es Eiza”, dijo mientras hacía ademanes con las manos para enfatizar la pronunciación correcta.

El momento terminó entre aplausos de los periodistas presentes, mientras la también cantante reaccionó con un gesto divertido, llevando sus manos al rostro con un toque de pena y humor.

El look de Eiza González en la fiesta de Vanity Fair

Foto: Reuters

Más allá del momento viral, Eiza González también volvió a destacar por su estilo en la tradicional fiesta de Vanity Fair, uno de los eventos más exclusivos que se realizan después de la ceremonia de los Oscar.

La actriz apareció con un vestido satinado gris de Miu Miu, que llamó la atención por sus aplicaciones de pedrería en forma de flores. El diseño incluía escote en forma de corazón y tirantes tipo espagueti, un estilo inspirado en la moda de los años noventa.

Para completar el look, la actriz mexicana eligió joyería de David Yurman, logrando un conjunto elegante que no pasó desapercibido ante los fotógrafos.

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