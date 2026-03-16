Javier Bardem lanza poderoso mensaje en los Oscar 2026: “Palestina Libre”

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Bardem es uno de los actores españoles más reconocidos en Hollywood. Foto: Reuters

El actor español Javier Bardem aprovechó su aparición en el escenario de los Oscar 2026 para pronunciarse ante la libertad de Palestina. La gala de los Academy Awards no solo estuvo marcada por premios, glamour y cine, también dejó espacio para mensajes políticos.

Durante la ceremonia, realizada en el Dolby Theatre de Hollywood, Bardem (quien forma parte del elenco de una de las películas premiadas de la noche) dejó clara su postura política desde su llegada a la alfombra roja y hasta su participación en el escenario.

¿Cuál fue el discurso de Javier Bardem en los Oscar?

Frente a la audiencia de la gala y a lado de Priyanka Chopra, Bardem expresó abiertamente su postura contra la guerra al momento de entregar la estatuilla por Mejor Película Internacional:

“No a la guerra, Palestina libre”. Javier Bardem, actor español

El posicionamiento del actor no solo se escuchó desde el escenario. Durante su paso por la alfombra roja, Bardem también dejó claro su mensaje mediante símbolos en su atuendo.

Ya que portó un pin con la palabra “Palestina”, además de un cartel con el mensaje “No a la guerra”. Bajo él llevaba otra insignia con la caricatura de Handala, un símbolo de la resistencia palestina creado en 1969.

En declaraciones a Movistar Plus+, Bardem explicó el significado de este personaje: “Es un niño que tiene 10 años, que nos da la espalda porque no le miramos, porque no le hacemos caso, y que seguirá teniendo 10 años hasta que no vuelva a su casa, a su tierra”, explicó.

Además, recordó que no es la primera vez que utiliza la alfombra roja para expresar su postura política. El actor mencionó que ya en la guerra con Irak, también había usado un botón en contra de esa intervención militar.

“Estamos en las mismas, es otra guerra ilegal, matando gente inocente, basados en mentiras. Antes eran armas de destrucción masivas, ahora es derrocar un régimen”. Javier Bardem

Javier Bardem de 57 años, es uno de los actores españoles más influyentes en Hollywood. Ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en “Sin lugar para los débiles” y ha participado en producciones internacionales como “Duna” y “Piratas del Caribe: la venganza de Salazar”.

A lo largo de su carrera se ha caracterizado por expresar públicamente sus opiniones políticas y sociales, lo que lo ha convertido en una figura influyente dentro y fuera del cine.

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