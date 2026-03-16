Checo Pérez no se perdió la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo: así reaccionó

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Checo Pérez corrió en China, pero vio el Adame vs Trejo. Fotos: Reuters-Cuartoscuro

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de la escudería Cadillac, corrió este domingo en el GP de China y terminó en el lugar 15; sin embargo, haber tenido actividad al otro lado del mundo no fue un impedimento para ver la esperada pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en Ring Royale 2026.

La pelea entre el actor y el autor de “Cañitas” fue uno de los eventos principales del evento de boxeo organizado por Poncho de Nigris; Adame se levantó como el vencedor indiscutible tras noquear al cazador de fantasmas en el primer round.

Así reaccionó Checo Pérez a la pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo

Cerca de la media noche del domingo 15 de marzo, Checo Pérez subió una foto a su cuenta de Instagram, en la cual se puede apreciar que estaría viajando en un avión privado, al mismo tiempo que veía la pelea del Ring Royale.

Imagen: Captura de pantalla

El expiloto de Red Bull simplemente compartió tres emojis de risa, mientras en el fondo de la toma se ve una pantalla en la que se proyecta el duelo entre Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Hasta el momento, Checo Pérez no ha ofrecido más declaraciones al respecto de la pelea y el evento en el que también se presentaron las peleas entre Karely Ruiz y Marcela Mistral, además del duelo entre Abelito y Bull Terrier.

Y eso que Checo Pérez corrió el domingo en China

Sergio Pérez no se olvida de la cultura popular mexicana ni en su regreso a la Fórmula 1 (F1) tras un año de descanso ante su salida de Red Bull.

El mexicano tuvo participación en las dos primeras fechas de la temporada 2026 del “Gran Circo” y este domingo 15 de marzo compitió en el Gran Premio de China, en donde terminó en la decimoquinta posición.

A lo largo de las primeras semanas de su regreso, el apodado “Rey de las Calles” ha enfrentado problemas en el equipo recién nacido de Cadillac, a pesar de eso ha logrado terminar tanto la carrera de China como la de Australia.

Sin embargo, en ambos circuitos llegó en el último lugar, solo con mejor registro que aquellos pilotos que no pudieron terminar, incluyendo a su compañero de escudería, Valtteri Bottas.

¿Y qué tal estuvo la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame?

Alfredo Adame, también conocido como “El Golden Boy”, noqueó al investigador de fenómenos paranormales Carlos Trejo durante el evento Ring Royale 2026, celebrado este domingo en la Arena Monterrey.

El combate terminó en el primer round, a los 2 minutos con 59 segundos, luego de que Adame conectara un potente derechazo que envió a la lona al llamado “Cazafantasmas de México” tras 20 años de rivalidad.

Al inicio de la pelea, Trejo parecía tener la ventaja, ya que logró mandar a la lona en dos ocasiones a Alfredo Adame. Sin embargo, el actor logró reponerse, remontar el combate y conectar varios golpes, hasta conseguir el nocaut.

Al finalizar el encuentro, Trejo pidió la revancha para septiembre, propuesta que Adame aceptó, dejando atrás momentáneamente, más de dos décadas de enfrentamientos.

Incluso, tras la pelea se besaron frente al público, dejando uno de los momentos más comentados de la noche.

La disputa entre Alfredo Adame y Carlos Trejo comenzó a principios de los años 2000, marcada por choques de ego, disputas por exclusividad en programas de televisión y descalificaciones mutuas relacionadas con temas paranormales.

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