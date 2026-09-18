Cazzu responde a polémica con Christian Nodal por la “Ley Cazzu”: “Me silenciaron legalmente”

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La cantante argentina publicó un mensaje este viernes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Cazzu reaccionó a la polémica que involucra a Christian Nodal, luego de que el equipo legal del cantante aclarara el alcance del amparo relacionado con la llamada “Ley Cazzu”.

La controversia comenzó después de que el periodista Javier Ceriani informara que Nodal había promovido un recurso legal para frenar la iniciativa.

Sin embargo, el equipo legal del intérprete negó esa versión y explicó que el amparo sí existe, aunque está dirigido contra el uso del nombre y la historia relacionada con su hija Inti, no contra el contenido de la propuesta.

Tras esta aclaración, la cantante argentina publicó un mensaje en el que cuestionó la forma en que se ha manejado el conflicto y aseguró que fue “silenciada legalmente y sobre todo injustamente”.

¿Cuál fue la respuesta de Cazzu?

En un mensaje publicado en su cuenta de X este viernes, la rapera y compositora argentina aseguró que fue silenciada legalmente y cuestionó la manera en que se ha manejado la situación.

“Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: mentir y manipular una situación que se cae de madura. Yo opté por no coartar la libertad de nadie para hablar, porque pienso que el pez por la boca muere. (Todavía no sé si acerté)”, escribió.

Cazzu también señaló que ha tenido que enfrentarse a situaciones que, según afirmó, no tienen relación con la crianza de su hija, además de referirse a un conflicto que, dijo, ha afectado su paz y sus recursos.

“Mientras tanto me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que nada tienen que ver con la crianza. Acá allá, hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos. El flagelo al que me encuentro sometida no es ni siquiera el que se imaginan”, agregó la artista.

La cantante también dijo que espera que llegue el momento en que los hechos se conozcan como ella considera que realmente ocurrieron.

“Solo una cosa tomaré del texto que leí. Y es que yo también espero el día que la historia se conozca realmente como es. Que al fin exista la manera en la que la verdad tenga un espacio sin artilugios que la entorpezcan”, resaltó Cazzu.

Finalmente, afirmó que los ataques en su contra han aumentado, aunque aseguró que ya no puede denunciarlos, y reiteró que continuará apoyando iniciativas destinadas a proteger a madres y mujeres.

“Porque si a mí me pueden vulnerar, imaginen como se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse”, enfatizó al final de su mensaje.

Viéndome obligada a defenderme una vez más… pic.twitter.com/Lld0ET4vEe — Cazzu™ (@cazzuoficial) September 18, 2026

¿Qué dijo el equipo legal de Christian Nodal?

Este jueves, el equipo legal de Christian Nodal difundió un comunicado a través de Star Media Consulting en el que negó que el cantante haya promovido un amparo con el objetivo de frenar la llamada “Ley Cazzu”.

“Christian está a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños. El amparo no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla. Esa narrativa no corresponde a la historia real de la menor”, señaló el documento compartido en Instagram.

La representación del cantante también sostuvo que no existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Nodal sea deudor alimentario.

“Tampoco ha negado permisos para que su pequeña hija viaje o para que su madre pueda trabajar. Presentar públicamente una historia falsa sobre su pequeña hija la expone y revictimiza injustamente”, indicó el comunicado.

Además, el equipo de Nodal afirmó que el documento que circula en redes sociales es falso y adelantó que investigará quién lo difundió. En ese mismo sentido, señaló que Inti tiene derecho a conocer su propia historia sin que su vida sea utilizada para generar atención mediática.

“La menor tiene derecho a crecer sin que su vida sea utilizada para generar atención mediática a partir de hechos que no corresponden con su realidad. Algún día conocerá su propia historia y merece encontrar la verdad, no una versión construida por conveniencia”, sostuvo el documento.

¿Qué propone la llamada “Ley Cazzu”?

La propuesta surgió en el Congreso de Michoacán por iniciativa de la diputada Sandra Arreola, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien planteó llevar el proyecto al ámbito federal.

El nombre de la iniciativa está inspirado en el caso de Cazzu y Christian Nodal. De acuerdo con la legisladora, la situación de la cantante argentina permitió visibilizar el problema que enfrentan madres y padres que necesitan viajar con sus hijos fuera del país y no cuentan con la autorización del otro progenitor.

“Hay casos de niñas que tienen una beca o un viaje escolar importante para su vida, algún sueño que lograron en un tema deportivo y tienen que salir del país. Actualmente, mediante la sentencia de un juez se puede determinar que el niño sí pueda salir con la madre, sin el permiso del padre, pero cuánto lleva este proceso”, explicó Arreola.

La diputada también señaló que, en algunos casos, los conflictos entre los progenitores pueden terminar afectando a los menores y que la falta de autorización puede convertirse en un obstáculo para su movilidad.

La propuesta busca que los padres o madres que incumplan con sus obligaciones familiares no puedan utilizar los trámites relacionados con la movilidad de sus hijos como una forma de restricción.

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