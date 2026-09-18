Hermano de Lady Di revela otra versión de su divorcio con Carlos: no habría sido Camila

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El libro se publicará en inglés el próximo 22 de septiembre. Foto: Shutterstock

Lady Di murió el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico, pero, actualmente, su nombre está en tendencia tras el anuncio de la publicación de las memorias de su hermano, Charles Spencer, donde aborda el supuesto verdadero motivo del divorcio entre Diana y el actual rey, Carlos III.

En un adelanto del libro compartido por el medio Daily Mail, se retomó una conversación entre Spencer y Diana, donde ésta le confiesa que Carlos está enamorado de una persona de su equipo de trabajo.

“Me miró, asintió y dijo en voz baja: ‘Pero, Carlos, mi marido está enamorado de su ayuda de cámara’”. se lee en el adelanto retomado por la revista HOLA.

El motivo de su divorcio no fue por Camila Parker Bowles, quien se pensaba era la tercera persona en la relación entre Diana y Carlos, que terminó en un escándalo de la realeza.

“‘Tragué saliva. Bueno, supongo que, en ese caso, realmente no tienes elección’. Ella no mencionó el nombre del miembro del personal y yo nunca le pregunté quién era ni por qué creía algo tan improbable. No era importante: lo que importaba era el final de su matrimonio y de sus sueños”, menciona parte del libro.

Cabe señalar que, para Charles Spencer, publicar el libro “Swan Song: Diana, My Sister” es para “contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de su hermano”.

Declaraciones contra Carlos

Algo que también causó revuelo es un supuesto comentario que el rey Carlos realizó tras la muerte de Diana. Según Charles Spencer, el actual monarca y expareja de Lady Di mencionó:“Ten la seguridad de que pronto la olvidaremos”.

Ante esto, el rey rompió el silencio a través de un portavoz, afirmando que el dolor de una pérdida puede nublar el juicio.

“Aunque no comentamos los libros por principio, Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar el juicio y la memoria del color de formas que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida”, mencionaron en un comunicado retomado por la agencia Reuters.

Cabe señalar que el libro sale al público el próximo 22 de septiembre de 2026 en inglés, en Reino Unido y Estados Unidos, y el 23 de septiembre de 2026 en su edición en español.

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