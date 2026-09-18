Muere Duncan Sheik, compositor de “Spring Awakening”, a los 56 años

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Duncan Sheik murió a causa de un paro cardiaco. Foto: Reuters

Duncan Sheik, compositor ganador del premio Tony y reconocido por su trabajo en el musical de Broadway “Spring Awakening”, murió el jueves a los 56 años, según una publicación realizada el viernes en su cuenta de Instagram.

Sheik falleció en Nueva York a causa de un paro cardíaco, de acuerdo con declaraciones de su madre, Suzanne Sheik, al medio New York Times. Su equipo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

“Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de Duncan Sheik”, señaló la publicación en redes sociales, acompañada de una fotografía del compositor con una guitarra.

“El mundo ha perdido un talento singular y una voz profundamente influyente en la música y el teatro”, agregó el comunicado, que recordó desde su éxito nominado al Grammy “Barely Breathing” hasta su trabajo ganador de los premios Tony y Grammy en “Spring Awakening”.

El mensaje también describió a Sheik como padre, esposo, hijo, hermano y amigo, y destacó su ingenio y humanidad. “Su legado musical seguirá inspirando a las generaciones venideras”, concluyó.

El miércoles, una publicación en la misma cuenta había informado que el compositor se encontraba en estado crítico.

Duncan Sheik murió días antes del estreno de su nuevo musical

La muerte de Sheik ocurrió pocos días antes del estreno en el circuito Off-Broadway de su nuevo musical, “Memoirs of Amorous Gentlemen”, basado en una exitosa serie de manga.

Su fallecimiento también ocurrió poco después de que se anunciara una nueva reposición de “Spring Awakening” en Off-Broadway, una de las obras que marcó su trayectoria en el teatro musical.

Nacido en Nueva Jersey, Sheik creció en una familia vinculada con la música. Su abuela, formada en Juilliard, lo acercó al piano durante su infancia, aunque posteriormente se inclinó por la guitarra, instrumento que se convirtió en una pieza fundamental de su carrera.

De “Barely Breathing” a Spring Awakening

Sheik alcanzó la fama en 1996 con su álbum debut homónimo, que incluyó “Barely Breathing”. La canción llegó al puesto número 16 de la lista Billboard Hot 100 y recibió una nominación al Grammy en la categoría de mejor interpretación vocal pop masculina.

El músico continuó publicando discos durante los años siguientes y en 2002 consiguió otro éxito con “On a High”, canción incluida en el álbum “Daylight”.

Al mismo tiempo, desarrolló una carrera en el teatro musical, con trabajos para producciones de Broadway y Off-Broadway, entre ellas las adaptaciones de “American Psycho” y “Because of Winn-Dixie”, ambas de 2013.

Sin embargo, fue “Spring Awakening” la obra que consolidó su nombre en la historia de Broadway. El musical, estrenado en 2006, adaptó la obra teatral de 1891 del escritor alemán Frank Wedekind y abordó la adolescencia, así como los conflictos emocionales y físicos de los jóvenes.

La producción también impulsó las carreras de Lea Michele y Jonathan Groff.

Con música de Duncan Sheik y letras de Steven Sater, ganador del premio Tony, “Spring Awakening” obtuvo el Tony al mejor musical. Sheik también recibió premios Tony por mejor banda sonora original y mejor orquestación.

De esta manera, Duncan Sheik dejó una trayectoria que pasó de las listas de popularidad a los escenarios de Broadway, con una obra que se convirtió en una referencia de su carrera y en parte de su legado musical y teatral.

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