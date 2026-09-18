Aleks Syntek dice que se alejará de México tras polémica en concierto: “Mi ira fue justificada”

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Aleks Syntek revela el motivo de su enojo. Foto: AFP

Aleks Syntek volvió a hablar sobre el enojo que protagonizó durante su concierto del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. El cantante explicó el motivo de su molestia durante la presentación y anunció que próximamente se alejará de México.

El intérprete compartió este 18 de septiembre varios mensajes en sus historias de Instagram, en los que aseguró que necesita tomar distancia del país y prometió regresar con “excelentes noticias”.

Hasta ahora, no ha detallado a dónde viajará, cuánto tiempo permanecerá fuera de México ni si esta decisión implica una mudanza o una pausa temporal.

Aleks Syntek anuncia que se alejará de México

Después de las críticas que recibió por su comportamiento durante el concierto del Grito de Independencia, Syntek publicó un mensaje dirigido a México.

“México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”, escribió.

El cantante no dio mayores detalles sobre su decisión, tampoco informó si cancelará presentaciones o modificará su agenda profesional, por lo que hasta el momento únicamente ha planteado que tomará distancia del país.

En otra publicación, Syntek señaló que buscará un lugar donde se hable español:

“Si no entienden español, buscaré algún lugar donde sí lo hablen”.

Foto: IG

Aleks Syntek dice sentirse tranquilo pese a las críticas

Aleks Syntek compartió un nuevo mensaje dirigido a sus seguidores, en el que aseguró sentirse tranquilo pese a no coincidir con una parte de la sociedad.

El cantante señaló que, desde su perspectiva, algunas personas expresan sus opiniones de manera “mercenaria” y consideró que no todas las posturas se encuentran a la altura del debate.

“Me hace sentir muy tranquilo el saber que no coincido con una sociedad con tantas emociones enfermas e inmaduras”, escribió Syntek.

En el mismo mensaje, cuestionó la manera en que algunas personas participan en las discusiones públicas y lamentó lo que describió como una pérdida de congruencia.

“El problema es que la mayoría de quienes dan su opinión mercenaria no están a la altura del debate, ni hablar, qué triste es ver la perseverancia de la ignorancia y la pérdida total de la congruencia”.

Syntek también comparó la situación actual con personajes de la historia de la humanidad que, según señaló, fueron rechazados en su época, pero posteriormente tuvieron influencia con sus ideas.

“Ha habido tantos personajes en la historia de la humanidad que fueron repudiados en su época pero que sus ideas posteriormente transformaron a la humanidad que ya perdí la cuenta”, añadió.

¿Por qué se molestó Aleks Syntek durante su concierto?

La nueva explicación de Syntek agrega un elemento que no había aparecido en los primeros videos que se viralizaron de su presentación.

El cantante afirmó que durante el concierto algunas personas estaban lanzando elotes y cervezas hacia sus seguidores que se encontraban en la parte trasera del público.

“En mi pasado concierto había vándalos tirándole elotes y cervezas a mis fans de atrás y los de adelante no se percataron”, escribió en Instagram.

Según su versión, entre las personas que se encontraban en esa zona había familias, adultos mayores y niños. Por ello, defendió la molestia que mostró durante el espectáculo.

“No hay nada que me moleste más que violentar a abuelas y niños, mi ira fue justificada”, señaló.

Syntek también cuestionó a quienes criticaron su reacción y escribió que, si alguien presencia una agresión contra personas indefensas y permanece callado, se convierte en cómplice.

¿Qué pasó con Aleks Syntek durante el concierto del 15 de septiembre?

La polémica comenzó después de que se difundieran videos de la presentación gratuita que ofreció en la explanada de la alcaldía Benito Juárez con motivo de las fiestas patrias.

Durante el espectáculo, Syntek interrumpió en distintos momentos su presentación para dirigirse al público. Habló sobre las críticas que ha recibido por sus opiniones sobre el reguetón y mencionó a artistas como Bad Bunny y Dani Flow.

También reclamó a los asistentes que le pedían canciones que no forman parte de su repertorio.

Uno de los intercambios ocurrió cuando una persona del público le pidió una canción relacionada con Juan Gabriel. Syntek respondió:

“Mientras más me digas eso, menos voy a cantar”.

Posteriormente explicó que el tema solicitado no era suyo y pidió al público que le pidiera canciones de su propio repertorio.

“Entonces pídanme mías”, expresó.

Los videos de estos momentos comenzaron a circular en redes sociales y generaron críticas hacia la actitud del cantante durante el concierto.

Aleks Syntek mantiene su postura tras las críticas

Después de la difusión de las grabaciones, Syntek publicó mensajes en los que aseguró que el momento que atraviesa es temporal y que eventualmente regresará.

“Porfa, no se preocupen. El tiempo me dará la razón. Solo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta, pero la calma llegará de nuevo. Este momento es temporal. Los amo: por México, las familias y los abuelos”, escribió previamente.

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