California: cómo renovar tu licencia de conducir después de los 70 años

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Foto: THOS ROBINSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VÍA AFP

Cumplir 70 años no significa necesariamente enfrentarse a un examen obligatorio para conservar la licencia de conducir en California. Esa es probablemente la noticia que más alivio genera entre miles de adultos mayores que dependen del automóvil para hacer compras, acudir a consultas médicas o simplemente mantener una vida independiente.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California actualizó recientemente parte de sus políticas y ahora muchos conductores pueden renovar su licencia sin presentar una prueba de conocimientos. Aun así, el proceso tiene reglas específicas que conviene conocer para evitar sorpresas.

La renovación aplica a conductores mayores de 70 años que viven en California y deben actualizar su licencia cada cinco años. El trámite sigue requiriendo una visita presencial al DMV, aunque varias etapas pueden iniciarse por internet para ahorrar tiempo.

¿Los mayores de 70 años deben hacer un examen para renovar la licencia en California?

La respuesta corta es: no siempre.

Según el DMV de California, muchos conductores de 70 años o más ya no están obligados a realizar un examen teórico para renovar su licencia. Todo depende del historial de manejo de cada persona.

El aviso de renovación que el DMV envía aproximadamente 60 días antes del vencimiento de la licencia es el documento que despeja cualquier duda. Allí se especifica si el conductor debe completar una prueba o si puede continuar con el proceso sin examen.

Esta modificación ha sido bien recibida por numerosos adultos mayores. Durante años, organizaciones de defensa de conductores veteranos argumentaron que la edad por sí sola no debería determinar la capacidad para manejar de forma segura.

¿Quiénes todavía deben presentar una prueba de conocimientos?

No todos quedan exentos.

De acuerdo con información difundida por Los Angeles Times y basada en lineamientos del DMV, algunos conductores deberán completar un examen o participar en el programa de aprendizaje electrónico.

Entre los casos que pueden requerir evaluación se encuentran quienes tienen:

Dos o más accidentes en los últimos dos años

Tres o más accidentes en los últimos tres años

Una suspensión relacionada con conducir bajo los efectos del alcohol

Dos o más puntos recientes en su historial de manejo

Para muchos de estos conductores existe una alternativa más cómoda: el curso de aprendizaje electrónico disponible en línea. Puede completarse desde una computadora, tableta o teléfono celular y está disponible en varios idiomas, incluido el español.

The DMV’s #SanPedro office at 1511 N. Gaffey St. is now open.



Many DMV tasks can also be completed online at the link in our bio. pic.twitter.com/hkNu3kK4DZ — CA DMV (@CA_DMV) June 3, 2026

¿Cómo renovar una licencia de conducir para mayores de 70 años en California?

El DMV recomienda comenzar el trámite desde casa.

Los pasos básicos son relativamente sencillos:

Revisar el aviso de renovación

Iniciar la solicitud en línea mediante la cuenta MyDMV

Pagar la tarifa correspondiente

Completar el curso o examen si es requerido

Acudir a una oficina del DMV para finalizar el proceso

Aunque gran parte del trámite puede hacerse digitalmente, la visita presencial sigue siendo obligatoria.

¿Por qué es necesario acudir al DMV en persona?

Aquí es donde muchos conductores se llevan una sorpresa.

Incluso quienes califican para renovar sin examen deben presentarse en una oficina del DMV cada cinco años. La razón principal es que la agencia necesita realizar una prueba de visión actualizada y tomar una nueva fotografía para la licencia.

El debate continúa abierto. El abogado Rodney Gould, citado por Fox 5, sostiene que muchas de las reglas actuales fueron diseñadas hace décadas, cuando la expectativa de vida y las condiciones de salud de las personas mayores eran muy diferentes. Hoy, gracias a avances médicos, mejores hábitos de vida y vehículos más seguros, muchos conductores de 70, 80 e incluso de más años, mantienen capacidades plenamente adecuadas para conducir.

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