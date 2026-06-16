“Gracias a Dios”: Papa León XIV celebra avance de paz entre EE. UU. e Irán

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Papa León XIV celebra acuerdo entre EE. UU. e Irán. Foto: Reuters

El Papa León XIV expresó su respaldo al acuerdo provisional alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio. El pontífice dijo que “gracias a Dios” ambas potencias tienen previsto formalizar su acuerdo este viernes.

Las declaraciones ocurrieron luego de que Washington y Teherán anunciaran avances para formalizar un acuerdo de paz que podría firmarse este viernes.

Papa León apuesta por el diálogo entre Estados Unidos e Irán

Desde su residencia en Castel Gandolfo, Italia, León XIV afirmó que las negociaciones son el camino adecuado para resolver las diferencias entre ambas naciones.

El líder de la Iglesia católica señaló que, aunque aún existen temas pendientes por resolver, cualquier avance diplomático es preferible a una nueva escalada militar.

“Aún quedarán varios puntos por resolver, pero siempre es mejor hacerlo a través del diálogo, mediante negociaciones, y no volviendo a la guerra”, Papa León XIV

El Papa manifestó su deseo de que el acuerdo no sea temporal y logre poner fin de manera definitiva al conflicto.

“Espero que sea realmente una solución a la guerra, que la guerra haya terminado de verdad y que podamos seguir adelante”, Papa León XIV

León XIV, se ganó la enemistad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras criticar la guerra contra Irán.

Acuerdo entre Irán y Estados Unidos

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin de inmediato al conflicto en Oriente Medio, incluido el frente abierto en Líbano. Ambas naciones prevén firmar el documento el próximo viernes 19 de junio en Ginebra, Suiza, según confirmaron Washington y Teherán.

La noticia del acuerdo fue confirmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de su red social en donde dijo que acuerdo estaba “completo”.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió Donald Trump

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