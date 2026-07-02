Fher de Maná no se queda callado y responde a Liam Gallagher por pronóstico contra México

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Esto dijo el vocalista. Foto: Cuartoscuro

Fher Olvera, vocalista de Maná, reaccionó a las declaraciones de Liam Gallagher, quien aseguró que la selección inglesa vencería al Tricolor con una goliza de 5-0, comentario que rápidamente generó polémica entre los aficionados.

La previa del duelo entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 ya comenzó a jugarse fuera de la cancha, pues artistas, influencers y afición lanzan sus primeros pronósticos.

¿Qué le respondió Fher de Maná a Liam Gallagher?

El cantante mexicano compartió un video a través de su Instagram en el que respondió que no comparte el pronóstico del vocalista de Oasis, especialmente por el buen momento que vive la Selección Mexicana en el torneo.

Luego de que Liam Gallagher escribiera en su cuenta de X que Inglaterra derrotaría 5-0 a México, Fher no tardó en reaccionar con un mensaje dirigido al músico británico:

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate, güey. 5-0, cálmate. Ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va”. Fher Olvera, vocalista de Maná

Las palabras de Gallagher provocaron múltiples reacciones entre seguidores del Tricolor, quienes mantienen altas expectativas por el desempeño del equipo nacional tras una destacada participación en el torneo.

México llega al compromiso con una racha perfecta de cuatro victorias consecutivas y sin recibir anotaciones, mientras que Inglaterra casi es eliminado frente a la República del Congo tras permanecer abajo en el marcador durante buena parte del encuentro.

¿Cuándo juega México vs Inglaterra en el Mundial 2026?

El enfrentamiento entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Además de definir a uno de los clasificados a los cuartos de final, el encuentro marcará la despedida del llamado Coloso de Santa Úrsula como sede del torneo, por lo que se espera un ambiente especial tanto dentro como fuera del inmueble.

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