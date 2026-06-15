Muere Anne Schedeen a los 77 años, actriz de la serie “ALF”

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La actriz formó a una generación. Foto: Shutterstock

Anne Schedeen, recordada por dar vida a Kate Tanner en la serie de “ALF”, falleció a los 77 años. La noticia fue confirmada por su familia mediante una publicación en Facebook, donde informaron que la actriz “murió en paz” rodeada del cariño de sus seres queridos.

La intérprete formó parte del elenco principal de “ALF”, una de las comedias más populares de finales de los años 80, en la que encarnó a la madre de la familia Tanner durante las cuatro temporadas que estuvo al aire entre 1986 y 1990.

Familia de Anne Schedeen la despide con emotivo mensaje

sus familiares recordaron a Schedeen como una mujer llena de energía, creatividad y pasión por la vida.

“Es con el más pesado de los corazones que compartimos que Annie ha partido pacíficamente”. Familia de la actriz

Asimismo, destacaron algunas de las cualidades que la caracterizaron a lo largo de su vida.“Deja atrás un extraordinario legado de energía creativa, humor inteligente, amor por su familia, pasión por contar historias y una inmensa alegría de vivir”.

La familia también expresó el profundo vacío que deja su partida. “Estamos desolados sin ella. La queríamos mucho, al igual que todos los que la conocieron”, escribieron.

En el mismo mensaje, sus seres queridos aseguraron que el recuerdo de la actriz permanecerá vivo a través de sus obras y de los momentos compartidos.

Schedeen deja a su esposo, Christopher Barrett, con quien compartió 55 años de matrimonio; a su hija Taylor Barrett, así como a otros familiares y amigos cercanos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

¿Quién fue Anne Schedeen?

Nacida el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, Anne Schedeen construyó una sólida carrera en la televisión estadounidense antes de convertirse en un rostro familiar para millones de espectadores gracias a su papel como Kate Tanner en la popular serie ALF.

A lo largo de su trayectoria participó en diversas producciones de la pantalla chica, entre ellas las series “Paper Dolls”, “Emergency!” y “Simon & Simon”. También realizó apariciones especiales en programas exitosos como “The Incredible Hulk” y “Cheers”.

Sin embargo, fue su interpretación de la madre de la familia Tanner en ALF la que la llevó al reconocimiento internacional. La comedia, centrada en un extraterrestre que llega a vivir con una familia suburbana, permaneció al aire durante cuatro temporadas y se convirtió en un fenómeno televisivo de finales de los años 80.

Años después, la actriz habló abiertamente sobre los desafíos que enfrentó durante las grabaciones de la serie. En una entrevista con la revista “People”, describió el proceso como una “pesadilla técnica” debido a las complejidades de trabajar con el personaje alienígena.

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