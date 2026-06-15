Aarón Mercury se despide de Oliver Tree, las emotivas fotos que muestran cómo era su amistad

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Aarón Mercury y Oliver Tree.

El influencer Aarón Mercury dedicó varias publicaciones en memoria al cantante Oliver Tree, quien perdió la vida este domingo durante la colisión de dos helicópteros, accidente que dejó seis personas muertas.

“Lo único que tengo que decirte es gracias, porque me ayudaste a cumplir y vivir mi sueño y hacerme parte de tu sueño. Fuiste parte de los mejores días de mi vida”, escribió Mercury a través de las redes sociales.

Aarón Mercury también compartió cómo el artista se convirtió en su amigo y agradeció el tiempo que pasaron juntos.

Fuiste parte de los mejores días de mi vida. En poco tiempo te volviste un gran hermano a veces la gente conecta de maneras extrañas, pero le agradezco a la vida que nos juntara, destacó.

Además, Mercury confesó que Oliver Tree era una persona con muchas bondades, por lo que su pérdida era sumamente lamentable.

“Fuiste una persona con tanto que aportar al mundo pero más allá de eso hay pocas personas como tú que siendo lo grande que eres, mantenías esa alma hermosa”.

Las celebridades compartían una amistad cercana, incluso durante la última visita de Oliver Tree a México subieron contenido juntos, mismo que volvió a ser compartido por el queretano a modo de tributo.

Oliver Tree falleció el 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil, junto el YouTuber Gaspi. Las figuras públicas se vieron involucradas en un accidente aéreo, que hasta el momento ha dejado un saldo de seis fallecidos.

Entre los planes que tenía Oliver Tree se encontraba su gira por Latinoamérica, con su “Love You Madly Hate Your Badly Oliver Tree World´s First Tour”.

Durante su visita a México, Oliver Tree acompañó a Aarón Mercury en una pelea de box recreativo, organizada por Supernova: Genesis, donde el influencer se enfrentó a Mario Bautista y salió triunfante.

¿Quiénes eran las víctimas del choque de helicópteros?

De acuerdo con los manifiestos de vuelo citados por fuentes policiales, las seis personas fallecidas son:

Alexandre Souza , piloto de una de las aeronaves.

, piloto de una de las aeronaves. Oliver Tree Nickell , cantante y productor estadounidense.

, cantante y productor estadounidense. Gaspar Prim Díaz (Gaspi) , creador de contenido argentino.

, creador de contenido argentino. Lucas Brito Chaves , productor musical brasileño.

, productor musical brasileño. Lucas Vignale , director argentino de videoclips.

, director argentino de videoclips. Charles Marsillac, piloto de la segunda aeronave.

Investigan las causas del accidente en Río de Janeiro

Bomberos y autoridades aeronáuticas trabajan para determinar cómo ocurrió la colisión aérea. De forma inicial, testigos relataron haber escuchado una fuerte explosión antes de observar restos de los helicópteros dispersos en distintos puntos de la zona. El impacto provocó un incendio que alcanzó al menos 20 vehículos.

Hasta el momento, las autoridades brasileñas no han informado qué provocó el accidente ni si existían fallas mecánicas o errores operativos antes del choque

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