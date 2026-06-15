Christian Nodal besa a fan de la tercera edad en la boca y las redes reaccionan

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El momento se hizo viral. FOTO: Cuartoscuro

Christian Nodal protagonizó un momento inesperado cuando beso, de forma accidental, a una admiradora de la tercera edad en la boca mientras intentaba saludarlo este domingo durante su presentación en la Arena Monterrey, en Nuevo León.

En varios videos difundidos por asistentes al concierto, se observa a Christian Nodal interactuando con el público, pero al acercarse a la mujer para saludarla, un movimiento inesperado de ambos provocó que terminaran besándose en los labios.

😅💋 ¿Y Ángela Aguilar qué opinará de esto?



El cantautor mexicano Christian Nodal fue captado muy cariñoso con sus fans de la tercera edad, pues durante un encuentro se acercó a dos admiradoras y les dio un beso ❤️🎶 pic.twitter.com/2d91A1iHAM — Almanaque | #Puebla (@AlmanaquePuebla) June 15, 2026

La reacción fue inmediata; tanto Nodal como la mujer mostraron sorpresa tras el incidente, aunque la situación fue tomada con humor.

El cantante continuó con su presentación sin hacer comentarios al respecto, mientras los asistentes celebraron el momento entre risas y aplausos.

Fans bromean con beso de Christian Nodal y fan

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas, donde miles de usuarios reaccionaron al peculiar encuentro. Muchos destacaron la espontaneidad del momento y bromearon sobre la popularidad del artista.

Entre los comentarios más compartidos destacaron frases como “ni las abuelitas se resisten a Nodal”, “la señora ganó el concierto” “la nueva socia de Ángela” y “es la fan más afortunada de la noche”.

La mayoría de los usuarios coincidió en que se trató de un accidente derivado de la cercanía que el cantante suele mantener con sus seguidores durante sus presentaciones, una característica que ha distinguido su relación con el público a lo largo de su carrera.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha emitido ninguna declaración pública sobre lo ocurrido durante el concierto en Monterrey.

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