¿Quién era Gaspi? El youtuber argentino que falleció en accidente aéreo en Brasil

GENERANDO AUDIO...

Gaspi el youtuber que falleció en accidente aéreo en Brasil. Foto: Instagram

El creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido en redes sociales como Gaspi, habría fallecido en un accidente aéreo ocurrido en Brasil, de acuerdo con reportes difundidos tras la colisión de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes.

La noticia dada a conocer durante la mañana de este domingo por medios locales como CNN Brasil, mientras que su muerte habría detonado múltiples reacciones entre sus seguidores del influencer, quien contaba con millones de suscriptores en plataformas digitales.

QEPD gaspi y Oliver

El uno se destacaba con sus vídeos y el otro excelente música 😔 pic.twitter.com/QGhbYxy2QD — RealMadrid Ecuador (@madridecuador7) June 14, 2026

¿Qué se sabe del accidente aéreo en Brasil?

Autoridades brasileñas informaron que seis personas murieron tras la colisión de dos helicópteros registrada en la zona de Recreio dos Bandeirantes.

Tras el accidente, diversos reportes señalaron que entre las víctimas se encontrarían el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, “Gaspi”, y el cantante estadounidense Oliver Tree. Sin embargo, es importante señalar que la identificación oficial de todas las víctimas corresponde a las autoridades encargadas de la investigación.

Foto: AFP Foto: AFP

¿Quién era Gaspi?

Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, fue un influencer, youtuber y creador de contenido originario de Argentina, reconocido por sus videos de entretenimiento y retos publicados en redes sociales.

A lo largo de su trayectoria digital logró consolidar una amplia comunidad de seguidores:

Más de 2.8 millones de suscriptores en YouTube

Más de 2.8 millones de seguidores en Instagram

Más de 75 millones de visualizaciones acumuladas en su canal de YouTube

Su contenido se caracterizaba por sketches, dinámicas con seguidores y videos de humor que lo posicionaron entre los creadores argentinos más populares de los últimos años.

Su participación en La Velada del Año V

Recientemente, Gaspi ganó notoriedad internacional tras participar en La Velada del Año V, evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Durante la competencia enfrentó al creador de contenido español Perxitaa, quien obtuvo la victoria por nocaut técnico en el primer asalto.

A pesar del resultado, Gaspi recibió reconocimiento por el compromiso mostrado durante su preparación física para el evento, ya que logró perder más de 20 kilogramos como parte de su entrenamiento.

Datos sobre Gaspi

Nombre completo: Gaspar Prim Díaz

Gaspar Prim Díaz Nacionalidad: Argentina

Argentina Fecha de nacimiento: 28 de diciembre de 2002

28 de diciembre de 2002 Edad: 23 años

23 años Profesión: Youtuber e influencer

Youtuber e influencer Inicio en YouTube: Diciembre de 2013

Reacciones tras la noticia

La noticia sobre el presunto fallecimiento del creador de contenido provocó múltiples reacciones de seguidores en redes sociales, quienes destacaron el impacto que tuvo entre los usuarios de internet.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el accidente aéreo en Brasil, las autoridades continúan con los procesos correspondientes para confirmar oficialmente la identidad de todas las víctimas involucradas en el siniestro.