Muere Carmen Ochoa Aranda, productora de “El Chavo del 8”

Carmen Ochoa fue productora de 1980 a 1985. Foto: @GrupoChespirito, X

Carmen Ochoa Aranda murió, según dio a conocer el Grupo Chespirito este miércoles 25 de febrero. Fue productora de los programas de comedia “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”, creados por el escritor y comediante Roberto Gómez Bolaños.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del grupo, donde se informó sobre su fallecimiento y se destacó su trayectoria detrás de cámaras.

“Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D.”, compartió la organización en su mensaje.

Reacciones tras la muerte de Carmen Ochoa Aranda

El actor Édgar Vivar también reaccionó a la muerte de Carmen Ochoa Aranda con un mensaje en redes sociales, acompañado de una fotografía.

“Este fue nuestro último desayuno juntos; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos”, escribió.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

Carmen Ochoa Aranda y su trabajo con Chespirito

Carmen Ochoa Aranda inició su trabajo en 1973 en las producciones encabezadas por Roberto Gómez Bolaños como asistente de producción. Con el paso de los años se convirtió en productora asociada y posteriormente asumió la dirección de cámaras.

En 1980 fue nombrada productora principal, función que desempeñó durante cinco años. Durante ese periodo coordinó la logística de los programas y mantuvo la estructura de producción en una etapa clave de las emisiones.

Además, fue una de las impulsoras de integrar dibujos animados como recurso complementario dentro de los programas de televisión, elemento que reforzó el formato de comedia familiar.

“El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado” se consolidaron como referentes de la televisión en América Latina, con transmisiones que trascendieron generaciones y que incluso se siguen retransmitiendo.

La comunidad artística y seguidores de las producciones han expresado mensajes de despedida en redes sociales tras confirmarse la muerte de Carmen Ochoa Aranda.

