Spotify enlista las 100 mejores canciones pop de la era del streaming: Olivia Rodrigo, Taylor Swift y más

Reúne las canciones pop más influyentes desde 2015. Foto: Getty Images

Spotify presentó su ranking “100 Greatest Pop Songs of the Streaming Era”, una selección editorial que reúne las canciones pop más influyentes desde 2015 hasta la actualidad.

La lista forma parte del programa Spotify CLASSICS, iniciativa con la que la compañía busca destacar los temas que marcaron un antes y un después en la cultura musical durante la era digital.

De acuerdo con la plataforma, la selección no se basa únicamente en números de reproducciones, el equipo editorial global tomó en cuenta factores como el impacto cultural, la innovación sonora, la narrativa artística y la capacidad de permanencia de cada canción dentro del imaginario colectivo, es decir, no solo se trata de éxitos comerciales, sino de piezas que definieron el rumbo del pop contemporáneo.

Entre los nombres que encabezan el listado destacan figuras clave de la última década como Olivia Rodrigo, quien aparece con “Drivers License”, uno de los sencillos más representativos del pop reciente y que rompió récords de reproducciones tras su lanzamiento.

También figura Taylor Swift con “Cruel Summer”, canción que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los himnos más celebrados por sus seguidores a nivel mundial.

La lista incluye además a artistas como Ariana Grande con “No Tears Left to Cry”, Billie Eilish con “Birds of the Feather”, Dua Lipa con “Don’t Start Now”, Justin Bieber con “Sorry”, Miley Cyrus con “Flowers”.

Más arriba en el conteo está “Watermelon Sugar” de Harry Styles, “Shape of You” de Ed Sheeran, “Hello” de Adele, “Circles” de Post Malone, “August“, también de Taylor Swift, entre otros.

Top 10 de las mejores canciones pop en la era del streaming

“Drivers license” – Olivia Rodrigo

Fue elegida como la mejor canción de toda la era del streaming, este sencillo de 2021 rompió récords de reproducciones en su lanzamiento y catapultó a Rodrigo como una de las figuras centrales del pop en la actualidad.

“Pink Pony Club” – Chappell Roan

Un tema que ha tenido una enorme repercusión y presencia constante en playlists globales, incluso en TikTok tuvo una amplia repercusión y apoyo.

“Cruel Summer” – Taylor Swift

Uno de los éxitos más celebrados del álbum “Lover” que logró una conexión enorme con los fans y la audiencia global.

“Don’t Start Now” – Dua Lipa

Un himno dance-pop que consolidó el éxito internacional de la artista que sigue sonando hoy en día.

“Run Away With Me” – Carly Rae Jepsen

Tema que ha sido reivindicado por su presencia constante en listas de crítica y de fans.

“Sorry” – Justin Bieber

Uno de los mayores hits de la década con impacto mundial. Desde su lanzamiento, se consolidó como una canción que sonaría en años posteriores.

“Green Light” – Lorde

Un tema icónico que representa la evolución del pop alternativo al puro estilo de Lorde.

“One Dance” – Drake (con Wizkid & Kyla)

Mezcla de pop y ritmos globales que dominó charts internacionales de la música junto con Wizkid & Kyla.

“Birds of the Feather” – Billie Eilish

Demuestra la capacidad de Eilish de redefinir el pop contemporáneo, una canción que ha sonado en cintas y que hoy en día es de las más aplaudidas.

“No tears left to cry” – Ariana Grande

Un canto a la resiliencia que fue masivo en todo el mundo y que catapultó aún más la carrera de Ariana Grande.

Escucha la lista completa aquí.

Más listas de Spotify

El ranking de pop no es el único que forma parte del proyecto Spotify CLASSICS, la plataforma también ha publicado listados dedicados a otros géneros clave en la era del streaming, como las 100 mejores canciones de R&B, desde artistas consagrados, hasta sonidos que redefinieron el género en la última década. Además de las 100 mejores canciones de hip-hop del mismo periodo.

Estas listas funcionan como un mapa sonoro de la generación que creció con playlists, lanzamientos sorpresa y récords de reproducciones en cuestión de horas, consolidando a nuevas estrellas y reafirmando el legado de artistas que ya dominaban la industria.

