Omar Chaparro apuesta por la acción en “Venganza”, su nueva película con Alejandro Speitzer

La historia sigue la vida de Carlos Estrada “Toro”. Foto: Alberto Estrada

Omar Chaparro le entra con todo al cine de acción en la película “Venganza” al lado de Alejandro Speitzer, Paola Núñez y Luis Alberti.

La historia sigue la vida de Carlos Estrada “Toro” (Omar Chaparro), quien pertenece a las fuerzas especiales del Ejército, y busca venganza.

¿Qué nos contó Omar Chaparro de “Venganza”?

El actor trabajó duro para interpretar al héroe en esta película de acción que marcará un antes y un después en la historia del cine mexicano.

“Una película de esta escala, tan bien hecha, tan bien dirigida y que yo creo que es un antes y un después en el cine de acción en México”, señaló.

También, aseguró que este proyecto fue un regalo de la vida y desde niño fue un fanático de las artes marciales, lo cual pudo demostrar en esta cinta.

Alejandro Speitzer destaca el trabajo detrás de “Venganza”

Por su parte, Alejandro Speitzer espera que después de esta película aumenten las producciones de acción, que se consume mucho, y destacó el trabajo que hubo detrás.

“Los valores de producción, el valor del intérprete, de las peleas mano a mano, más allá de las explosiones y todo, que también hay; algo poco visto en nuestro cine”, expresó.

Las escenas de pelea fueron trabajadas por un equipo especializado de Bulgaria que colaboró en cintas como “John Wick”.

Natalia Solián y Paola Núñez también participan en “Venganza”

La cinta también tiene representación femenina, que corre a cargo de Natalia Solián, quien interpreta a Dolores Ramírez “Lola”, y aseguró que fue un honor hacer este personaje.

Por su parte, Paola Núñez, quien da vida a Gabriela Rangel, aseguró que participar en esta cinta le cambió la perspectiva que tenía del Ejército, a quienes considera unos “héroes invisibles”.

“Se nos olvida su sacrificio, el estrés que manejan, la entrega, la lealtad, eso me sorprendió muchísimo. Creo que merecen ser representadas en nuestro cine y reconocerlos como los héroes que muchas veces son”, enfatizó.

Luis Alberti, quien interpreta a Aurelio Salazar “Chunco”, mencionó que le da mucha emoción que la industria está creciendo y que “estemos explorando un género tan difícil” como el de la acción.

