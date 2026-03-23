“La Roca” como Maui en ‘Moana’ desata burlas en redes: “Parece que trae un trapeador”

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A los usuarios no les agradó la imagen de “La Roca”. Foto: Disney

El live-action de “Moana” ya dio de qué hablar tras el estreno de su nuevo tráiler, especialmente por el esperado vistazo a Dwayne Johnson “La Roca” en su papel de Maui. Aunque muchos fans esperaban con emoción ver al actor caracterizado como el icónico semidiós, la reacción en redes sociales fue mixta, pues algunos usuarios consideran que el look del actor luce inquietante.

Este avance de la cinta mostró una versión más realista de la historia animada del 2016, con Moana emprendiendo su viaje por el océano para salvar a su pueblo, acompañada por Maui.

“Parece como si fuera su rostro sobre otro cuerpo”: usuarios critican aspecto de “La Roca” en Moana

Dentro del tráiler con duración de 2:21 minutos aparece “La Roca” con el característico cabello largo, tatuajes y el gancho mágico de Maui, respetando la esencia del personaje animado. Sin embargo, su apariencia no convenció a todos, ya que los usuarios comentaron que tanto su cabello y su físico no se parecían, al grado que se podría pensar que solo agregaron el rostro del actor y la montaron con CGI.

Entre los aspectos más comentados fue su cabello, ya que el actor no suele lucirlo así en la vida real. Los internautas pusieron en la sección de comentarios frases como: “la peluca parece CGI”, “parece que trae un trapeador”, “se ve como si tuviera un perro encima”, entre otros.

Las críticas no se limitaron al peinado, pues algunos internautas también cuestionaron el físico del actor para interpretar al personaje: “es muy delgado, le falta la gordura de Maui”. A pesar de que Dwayne Johnson es conocido por su complexión musculosa, varios comentarios en redes aseguraron que no encaja del todo con la versión animada del personaje quien es más ancho y robusto.

Captura de pantalla Facebook

Incluso, algunos fans compararon al actor con otras figuras, sugiriendo que perfiles como el luchador Mark Henry se acercarían más físicamente al personaje. Otros comentarios, en tono más humorístico, mencionaron que la influencer Gomita pudo dar una interpretación más fiel.

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