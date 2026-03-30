¡Fuerza ARMY chilanga! CDMX se convierte en la ciudad que más escucha BTS en el mundo

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Army en México toma fuerza. Foto: Gettyimages

La Ciudad de México (CDMX) es oficialmente la región donde más se escucha BTS a nivel Global. Con más de 724 mil escuchas activas al mes, la capital mexicana lidera el ranking mundial, superando a importantes ciudades donde el K-Pop domina.

Una vez más las ARMY (fans de BTS) de México mostraron ser grandes seguidores de la banda de idols surcoreana

El dato llega a pocas semanas de que los siete integrantes del grupo surcoreano se presenten con tres conciertos en la capital

CDMX es la ciudad que más escucha a BTS, ¿qué otras regiones lideran el ranking?

Captura de pantalla Spotify

De acuerdo con cifras oficiales del perfil del grupo en Spotify, la Ciudad de México lidera la lista de las ciudades con 724 mil, 304 escuchas. Anteriormente, este puesto lo tenía Jakarta, ciudad de Indonesia con 619 mil, 402 oyentes.

El ranking es el siguiente:

CDMX, México: 724 mil, 304 escuchas Jakarta, Indonesia: 619 mil, 402 escuchas São Paulo, Brasil: 519 mil, 717 escuchas Bangkok, Tailandia: 475,612 escuchas Kuala Lumpur, Malasia: 436,065 escuchas

Cabe destacar que CDMX logró posicionarse en este puesto tras el lanzamiento de “ARIRANG”, el nuevo álbum del grupo, que logró colocar sus 14 canciones dentro del Top 50 de Spotify México durante su primera semana.

A nivel internacional, BTS acumula más de 84 millones de seguidores y alrededor de 37 millones de oyentes mensuales en la plataforma, cifras que lo posicionan como uno de los actos musicales más influyentes del mundo.

¿Cuándo viene BTS a México?

La banda surcoreana tiene tres conciertos programados en CDMX para el 7, 9 y 10 de mayo. Durante la venta de los boletos, ARMY registró una serie de irregularidades que causaron que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) determinara una serie de nuevas medidas que deben cumplir las empresas boleteras para evitar esta serie de vicios al momento de la venta.

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