Robert De Niro irrumpe en protestas contra Trump y lanza fuerte mensaje

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De Niro reiteró su postura contra Trump. Foto: Reuters

El actor Robert De Niro participó este fin de semana en una protesta masiva contra el presidente Donald Trump, en Nueva York. Con un mensaje contundente, el ganador del Oscar lanzó una advertencia, es momento de frenar lo que calificó como una amenaza para la democracia.

La protesta forma parte del movimiento “No Kings” (Sin Reyes), una creciente ola de oposición que denuncia el estilo de gobierno de Trump, sus políticas migratorias restrictivas y su postura frente a conflictos internacionales como la guerra con Irán. Según los organizadores, más de ocho millones de personas participaron en más de 3,300 movilizaciones a lo largo del país.

“Una amenaza para nuestras libertades”: Robert de Niro marcha contra Trump

Durante la concentración, el actor señaló que el mandatario representa “una amenaza para nuestras libertades y nuestra seguridad”, en un mensaje dirigido a los miles de asistentes que se reunieron en la ciudad.

Asimismo, llamó a los ciudadanos a no permitir que “un corrupto (Trump) se enriquezca junto a sus amigos de Epstein”. Por lo que le pidió a los estadounidenses resistir a todas las barbaridades que ha estado haciendo sin la complicidad del Congreso y los matones de su administración.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Robert de Niro se pronuncia contra Trump, pues en febrero participó en un podcast donde afirmó que “el mundo tiene que mantenerse unido para sacarlos y volver a la normalidad”. Tras dicho comentario, el presidente de Estados Unidos lo llamó “enfermo y demente”.

Además de De Niro, otras figuras públicas se sumaron a las movilizaciones. El senador Bernie Sanders participó en un acto en Minnesota, donde cuestionó al presidente por su forma de gobierno. Por su parte, el músico Bruce Springsteen se presentó en St. Paul, donde interpretó una canción dedicada a víctimas de operativos migratorios.

De acuerdo con AFP, las movilizaciones de No Kings contra el gobierno republicano también se realizaron en ciudades como Atlanta, San Diego y Washington. En otros países ciudades como Ámsterdam, Madrid y Roma igual registraron concentraciones.

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