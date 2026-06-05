Muere el Indio Solari, cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

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El cantante seguía participando en festivales. Foto: Reuters

Carlos “Indio” Solari, figura del rock argentino, murió este viernes 5 de julio a los 77 años, de acuerdo con un parte policial citado por AFP. El cantante dejó una huella imborrable en la música de su país y fue considerado durante décadas como uno de los artistas más influyentes de la escena latinoamericana.

Reconocido por ser la voz de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Solari construyó una carrera que trascendió los escenarios.

¿Qué se sabe de la muerte del Indio Solari?

De acuerdo con AFP y medios locales, el músico falleció durante la madrugada de este viernes en su residencia ubicada en Parque Leloir, a unos 33 kilómetros de Buenos Aires. Según el parte policial, Solari padecía Parkinson y las autoridades señalaron que “nada indica o señala otra causa de muerte”.

La noticia generó una ola de reacciones entre seguidores y figuras de la música. Uno de los mensajes más emotivos fue el de Eduardo “Skay” Beilinson, guitarrista y cofundador de Los Redondos, quien se despidió de su compañero con una publicación en redes sociales.

“Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”. Eduardo “Skay” Beilinson, guitarrista

¿Quién era el Indio Solari?

Carlos Alberto Solari nació en Paraná, provincia de Entre Ríos, en 1949. Desarrolló diversos trabajos antes de instalarse en La Plata, ciudad donde comenzó a escribir canciones y a construir el proyecto musical que más tarde se convertiría en un fenómeno cultural.

A mediados de la década de 1970 fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Skay Beilinson. La agrupación lanzó 10 discos de estudio y se consolidó como una de las bandas más exitosas y convocantes de Argentina antes de su separación en 2000.

Tras el fin de Los Redondos, Solari continuó su trayectoria con Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que publicó cinco álbumes entre 2004 y 2018. Su última presentación en vivo ocurrió en 2017, cuando reunió a unas 300 mil personas en Olavarría. Aun después de retirarse de los escenarios, siguió participando en conciertos mediante grabaciones y apariciones virtuales.

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