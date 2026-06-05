Videos: a sus 67 años, Madonna sorprende a sus fans con breve show en el Times Square

GENERANDO AUDIO...

Madonna sorprende con breve show en el Times Square. Foto: Getty

La cantante Madonna, de 67 años, volvió a acaparar los reflectores al aparecer de forma inesperada en Times Square, donde ofreció un concierto gratuito ante cientos de seguidores. El espectáculo se realizó el 4 de junio como parte de las celebraciones del mes del orgullo LGBTQ+. La actuación tuvo una duración aproximada de 20 minutos y reunió a seguidores de distintas edades.

La presentación también sirvió para promocionar Confessions II, el nuevo álbum de la llamada Reina del Pop, que llegará el próximo 3 de julio.

Madonna presenta Confessions II en Times Square

Madonna apareció desde el balcón de una de las pantallas del icónico punto turístico de Nueva York para interpretar nuevas canciones y algunos de sus temas más populares.

El concierto arrancó con “I Feel So Free”, uno de los sencillos de Confessions II. Después interpretó “Bring Your Love”, canción en la que colabora con Sabrina Carpenter, además de éxitos como “Hung Up” y “Get Together”.

MADONNA PERFORMING GET TOGETHER FOR THE FIRST TIME IN 20 YEARS!!!! pic.twitter.com/3Mc0ySEJ8p — Emre. (@EmreAkn) June 4, 2026

La artista lució un atuendo en tonos rosa y plateado, acompañado por bailarines y un DJ que transformaron la zona en una pista de baile al aire libre.

El nuevo disco de Madonna está concebido como una secuela de Confessions on a Dance Floor, uno de los trabajos más exitosos de su carrera. Para este proyecto volvió a colaborar con Stuart Price, quien participó en la producción del álbum original.

A historic moment in Times Square.



At 67 years old, Madonna proved once again why she’s still the Queen of Pop, drawing massive crowds to the heart of New York City for a Pride Month celebration presented with Grindr.



Fans packed Times Square for a night of music, pride, and… pic.twitter.com/mPEEV8gL3c — New York Mickey (@MickmickNYC) June 4, 2026

Tras el concierto sorpresa, la cantante tiene previsto presentar oficialmente el material en el Festival de Tribeca, donde proyectará un corto relacionado con las primeras canciones del disco y sostendrá una charla con Jimmy Fallon.

El lanzamiento de Confessions II está programado para el 3 de julio y marca el regreso de Madonna a los sonidos disco y electrónicos que la consolidaron como una de las figuras más influyentes del pop mundial.

She didn’t come to play. 👑



The Queen of Pop shut down @TimesSquareNYC and the only way in was through @Grindr.

#Pride has never hit different. 🏳️‍🌈🔥 @Madonna #Confessions2 pic.twitter.com/3twcCFrZCL — Mitch Williams (@MitchGWilliams) June 4, 2026

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.