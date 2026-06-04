La manada vuelve, pero no completa: “La Era de Hielo 6” presenta su primer avance

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¿Notaste la ausencia? Foto: Disney Studios LA

El primer avance de “La Era de Hielo: Boiling Point” o “La Era de Hielo 6” fue revelado este jueves 4 de junio, generando emoción en los seguidores de la franquicia animada. Sin embargo, además de la expectativa por ver de nuevo a varios de los personajes clásicos, algunos fans detectaron que dos integrantes de la familia de Manny brillaron por su ausencia en las primeras imágenes de la película.

A través de redes sociales, usuarios comentaron que, aunque el adelanto muestra a buena parte de la manada enfrentando una nueva aventura, hay personajes que no aparecen en ningún momento del tráiler. Esto ha provocado preguntas sobre si tendrán algún papel en la historia o si simplemente fueron reservados para futuras promociones.

¿Qué personajes no aparecen en el avance de La Era de Hielo 6?

En el avance se observa a Manny, Sid, Diego, Ellie, Buck, Crash y Eddie, Buck, Scrat y su hijo adoptivo, siendo lanzados por los aires tras una explosión volcánica que fractura enormes bloques de hielo. La nueva entrega trasladará a los protagonistas a zonas desconocidas del Mundo Perdido, donde deberán sobrevivir a volcanes, criaturas gigantes y diversos peligros prehistóricos.

Uno de los personajes cuya ausencia llamó la atención fue Morita, la hija de Manny y Ellie. La joven mamut se convirtió en una figura recurrente de la franquicia y formó parte importante de las entregas más recientes, por lo que varios seguidores esperaban verla en este primer vistazo de la nueva película.

Otra ausencia que tampoco pasó desapercibida fue la de la abuela de Sid. El personaje ganó popularidad gracias a su peculiar personalidad y a los momentos cómicos que compartió con la manada, por lo que algunos fans señalaron que esperaban verla de regreso junto al resto del grupo.

¿Cuándo se estrena La Era de Hielo 6?

Disney confirmó que “La Era de Hielo: Boiling Point” llegará a los cines en febrero de 2027. La cinta marcará el regreso de las voces originales de Manny, Sid, Diego y otros personajes en una aventura que promete llevar a la manada a enfrentar algunos de los desafíos más peligrosos vistos hasta ahora en la saga.

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