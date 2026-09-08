Muere el influencer Igho “Tiny” Ubiribo tras procedimiento para alargar el pene

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El dictamen indicó la causa de muerte. Foto: Pexels

El influencer nigeriano Igho “Tiny” Ubiribo, murió a los 43 años después de someterse a un procedimiento estético con inyecciones de ácido hialurónico en el pene, de acuerdo con registros de una investigación forense obtenidos por la revista estadounidense “PEOPLE”.

Aunque el creador de contenido murió en marzo, una autopsia realizada en agosto y difundida en las últimas horas revelaron la causa de su fallecimiento.

¿Cómo fue el procedimiento estético que causó la muerte del influence?

Según los registros de la investigación judicial del juzgado de instrucción de Westminster, dados a conocer por “PEOPLE”, el 5 de marzo Ubiribo se realizó un procedimiento estético no quirúrgico, en el que le inyectaron ácido hialurónico en el pene para agrandar y rellenar este órgano.

Horas después comenzó a quejarse de dolores en el pecho y se desplomó, por lo que fue trasladado a un hospital, donde los médicos intentaron atenderlo.

Sin embargo, perdió el conocimiento antes de que pudiera realizarse una tomografía computarizada. Los registros señalan que recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 101 minutos, pero fue declarado muerto a la 1:05 de la madrugada del 6 de marzo.

Durante una audiencia celebrada el 21 de agosto en Westminster Coroner’s Court, se dio a conocer que el examen post mortem y los estudios toxicológicos determinaron que la muerte estuvo relacionada con la inyección de ácido hialurónico y una embolia pulmonar.

La embolia pulmonar ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea el flujo sanguíneo hacia una arteria de los pulmones. Puede provocar síntomas repentinos y convertirse en una emergencia potencialmente mortal.

¿Qué son los rellenos con ácido hialurónico?

Foto: Pixabay

De acuerdo con el portal de salud Mayo Clinic, el ácido hialurónico es un polisacárido utilizado en distintos procedimientos de medicina estética para aportar volumen, firmeza y disminuir arrugas. Aunque es conocido principalmente por aplicaciones faciales, también existen procedimientos que utilizan rellenos en otras partes del cuerpo.

La aplicación de sustancias mediante inyecciones no está exenta de riesgos y requiere una valoración médica, productos adecuados y personal capacitado. Las complicaciones pueden depender tanto del producto como de la zona y de la técnica utilizada.

¿Quién era Igho “Tiny” Ubiribo?

Ubiribo era un influencer nigeriano radicado en Londres que compartía en Instagram contenido relacionado con su estilo de vida y contaba con más de 180 mil seguidores.

Tras su muerte, amigos y personas cercanas le dedicaron mensajes en redes sociales. Uno de ellos fue el creador CelebrityBarMan, quien compartió imágenes de su funeral y lo recordó como “Tiny”. Otro de sus amigos, Loveday Boma C. Ugwuanya, conocido como “cashkingbb”, escribió tras su fallecimiento un mensaje en el que aseguró que Ubiribo era para él como un hermano.

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