Muere Chucho Gallegos, fundador de TVyNovelas y pionero del periodismo de espectáculos en México

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Chucho Gallegos fue fundador del premio TVy Novelas. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Chucho Gallegos Rosales, periodista y fundador de TVyNovelas, murió este lunes 7 de septiembre por complicaciones de salud, informó el medio especializado en espectáculos.

¿Qué se sabe de la muerte de Chucho Gallegos?

Gil Barrera, también periodista de espectáculos, compartió la noticia en su perfil de X, donde informó de la muerte de Chucho Gallegos a las 19:38 horas.

Descansa en paz, querido Chucho Gallegos. — Gil BArrera (@GILBArrera) September 8, 2026

Previamente, a las 16:46 horas, publicó que Chucho Gallegos se encontraba en terapia intensiva en el Hospital la Raza, por lo que pidió a sus seguidores oraciones a favor del comunicador.

El querido Chucho Gallegos está en terapia intensiva en el Hospital La Raza.

Pedimos sus oraciones, para el querido Chicuelo. — Gil BArrera (@GILBArrera) September 7, 2026

Por su parte, TVyNovelas confirmó que el periodista se encontraba en terapia intensiva y, pese a la atención médica perdió la vida.

“Jesús Gallegos Rosales murió tras complicaciones de salud que lo llevaron a terapia intensiva, donde desafortunadamente no logró superar la crisis”.

El medio no detalló cuál era el problema de salud que enfrentaba su fundador.

Asimismo, el programa de revista Hoy lamentó su fallecimiento a través de sus redes sociales, donde fue reconocido como pionero del periodismo de celebridades en México.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Jesús “Chucho” Gallegos Rosales, fundador de TVyNovelas y pionero del periodismo de espectáculos en México. Q.E.P.D. 🕊️



Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seres queridos.

Descanse en paz. 🤍 pic.twitter.com/qishmHaea3 — Programa Hoy (@programa_hoy) September 8, 2026

“Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seres queridos. Descanse en paz”, destacó el programa.

¿De qué murió Chucho Gallegos?

El Diario Basta!, donde era coordinador editorial, indicó que hace unos días se contagió de una bacteria que le ocasionó hemorragias internas y una pérdida importante de sangre, por lo que se encontraba grave en el hospital.

Cabe mencionar que Ana María Alvarado, también periodista de espectáculos y conductora, pidió donadores de sangre O positivo (O+) el pasado 17 de agosto para Chucho Gallegos, quien se encontraba internado en el Hospital Star Médica Lomas Verdes.

Aunque, hasta el momento, su familia no ha confirmado el motivo de su muerte.

¿Quién era Chucho Gallegos?

Jesús Gallegos Rosales nació en la Ciudad de México el 7 de diciembre de 1941.

Inició su carrera periodística en Atisbos y ABC. En 1965 comenzó su labor en el área de espectáculos de El Sol de México.

Posteriormente, en 1968, también trabajó para Tele-Guía y Hoy Domingo.

Fue uno de los fundadores de TVyNovelas en 1979 y de los premios del mismo nombre en 1983.

También colaboró en Radio Fórmula, Radio Trece y Reforma, además de entrevistar a destacadas figuras del espectáculo, entre ellas María Félix, Juan Gabriel, Vicente y Alejandro Fernández, Luis Miguel y Julio Iglesias.

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