Salma Hayek celebra sus 60 años con una atrevida sesión de fotos… ¡como Dios la trajo al mundo!

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Salma Hayek celebra sus 60 años… ¡quitándose la ropa! | Foto: AFP

La actriz mexicana Salma Hayek celebró su cumpleaños 60 el pasado 2 de septiembre con una sesión fotográfica al desnudo en el mar. La veracruzana compartió las fotos el 7 de septiembre en su cuenta oficial de Instagram para agradecer una nueva década de vida en plena conexión con la naturaleza.

El festejo causó revuelo inmediato en las plataformas digitales, donde miles de seguidores elogiaron la vitalidad y vigencia de la intérprete veracruzana en una fecha tan significativa.

La sesión de fotos de Salma Hayek en el mar

Las imágenes capturan a la estrella de Hollywood recostada en las aguas poco profundas de una playa, apoyando el rostro sobre las manos y luciendo una gran sonrisa.

En una segunda toma, la productora aparece de espaldas mientras juega con su cabello mojado. “60 y agradecida”, redactó la artista como pie de su publicación en Instagram.

La publicación acumuló cientos de comentarios de fanáticos. “60 y aún sin edad… el tiempo debe estar enamorado de usted” y “¿Salma Hayek tiene 60 años? Vaya, su belleza no ha cambiado nada”, destacaron usuarios.

No es la primera ocasión en que la actriz celebra en la costa. En su cumpleaños 59, posó sobre un yate en traje de baño rojo con la frase: “59 vueltas alrededor del sol y todavía bailando”.

Asimismo, la intérprete encabezó la portada de trajes de baño de Sports Illustrated en 2025, luciendo un bikini verde junto a una piscina.

¿Quién es Salma Hayek?

Nacida el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, la actriz, directora y productora Salma Hayek rompió paradigmas a finales del siglo XX al posicionarse firmemente en la industria de Estados Unidos.

Tras estudiar en Nueva Orleans y en la Universidad Iberoamericana, saltó a la fama nacional en la telenovela Teresa (1989). En 1991 llegó a Los Ángeles en busca de oportunidades cinematográficas.

El director Robert Rodríguez la impulsó al estrellato con Desperado (1995) y From Dusk Till Dawn (1996). Posteriormente estelarizó Fools Rush In (1997) y la comedia Dogma (1999).

En 2002 produjo y protagonizó Frida, filme que logró seis nominaciones al premio Óscar, incluida la mención a mejor actriz para la veracruzana.

Como directora, ganó un galardón Emmy por el telefilme The Maldonado Miracle (2003). Luego fungió como productora ejecutiva y actriz recurrente del éxito televisivo Ugly Betty (2006-2010).

En el ámbito personal, en 2007 tuvo a su hija Valentina Paloma con el empresario François-Henri Pinault, con quien contrajo matrimonio durante el año 2009.

Su carrera continuó con producciones taquilleras y aclamadas como Savages (2012), The Hitman’s Bodyguard (2017), House of Gucci y su llegada al Universo Cinematográfico de Marvel como Ajak en Eternals (2021).

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