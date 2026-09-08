Lila Downs celebrará el Día de Muertos con música, raíces y nuevos sonidos

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El show contará con nueva escenografía e invitados. Foto: Alberto Estrada

Lila Downs volverá al Auditorio Nacional el próximo 1 de noviembre para ofrecer una celebración especial por el Día de Muertos, una de las fechas más significativas para la cantante oaxaqueña y que se ha convertido en una tradición dentro de su trayectoria artística.

Para esta presentación, la intérprete adelantó que prepara una nueva escenografía, invitados especiales y la participación de Raws, una banda de niñas originaria de la región purépecha de Oaxaca, además de Yurico Soló.

La artista aseguró que disfruta crear contrastes entre diferentes personajes y propuestas musicales sobre el escenario.

El Día de Muertos representa una fecha especialmente importante para Downs, no solo por su significado cultural, sino porque forma parte de sus propias tradiciones familiares.

Por ello, durante el concierto volverá a colocar su tradicional ofrenda e invitará al público a participar en distintas dinámicas para compartir las diversas maneras en que los mexicanos viven esta celebración.

“Definitivamente, esa es la favorita, por supuesto, pero también es la más sagrada en mi tierra y en mi familia”, compartió la cantante, quien reconoció que para su madre resulta extraño que durante estas fechas ya no pueda estar en casa preparando mole y compartiendo en familia debido a sus compromisos profesionales.

La cantante también continúa promoviendo su más reciente producción discográfica, “Cambias mi mundo”, un material que nació de su inquietud por escribir sus propias canciones.

Entre los temas que integran el proyecto se encuentran piezas inspiradas en Oaxaca, como una dedicada a Monte Albán, debido a su preocupación por el crecimiento de la mancha urbana alrededor del sitio arqueológico, así como “La pochota”, inspirada en la ceiba endémica de México y de la costa oaxaqueña, y “La pesca”.

Para Lila Downs, la música tiene la capacidad de generar transformaciones en quienes la escuchan y aseguró que le emociona observar cómo determinados versos pueden abrir una especie de puerta en las personas y provocar un cambio.

Lila Downs y sus tres décadas en la música

A tres décadas de haber iniciado su carrera musical, Downs considera que sus primeros 20 años estuvieron marcados por dificultades, pero también por el reconocimiento de sus preocupaciones y de su amor por México.

Actualmente, se siente orgullosa de haber contribuido a que más personas reconozcan y celebren sus raíces, particularmente en un momento en el que el orgullo por la identidad mexicana y el idioma español cobra especial relevancia.

Además de preparar nueva música y posibles colaboraciones con otros artistas, Lila Downs continúa consolidándose como una figura vinculada con la defensa de las raíces originarias y el feminismo.

Al hacer un balance de sus 30 años de trayectoria, la cantante eligió una sola palabra para definirlos: “Orgullo. Orgullo de quiénes somos”.

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