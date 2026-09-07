Estefanía Villarreal, actriz de “Rebelde”, preocupa tras mensaje sobre depresión y ansiedad

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Estefanía Villarreal habla sobre la depresión en redes Foto: Cuartoscuro

Estefanía Villarreal, actriz que saltó a la fama tras su participación en la serie RBD como Celina Ferrer Mitre, publicó un mensaje a través de sus redes sociales donde aborda el tema de la depresión y la ansiedad, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

La actriz habló sobre el cansancio de una batalla contra la depresión y la ansiedad, a partir de una publicación en sus historias de Instagram, que solo permanecen durante 24 horas.

“Quiero que sepan que intenté ser una buena hija, hermana, novia, amiga y humana. Pero mamá, tu pequeña ya no aguanta más”, se lee en la publicación.

Estefania Villarreal, a Celina de Rebelde, preocupa fãs após desabafo: "Se amanhã eu perder a batalha contra a depressão e a ansiedade quero que saibam que tentei ser uma boa filha, irmã, namorada, amiga e humana. Mas mamãe, sua pequena já não aguenta mais" pic.twitter.com/lQhlMVkaY0 — RBD Fotos e Notícias (@RBDFotosHQ) September 6, 2026

De momento, la actriz no ha realizado ninguna aclaración sobre el propósito o cuál sería el motivo detrás de la publicación realizada en su perfil de Instagram.

Asimismo, su cuenta permanece sin actividad. La última publicación tiene fecha del 22 de agosto, donde se le puede ver en una sesión de fotos con el mensaje: “que toda sombra se vuelva verdad”.

La actriz utiliza sus redes sociales para publicar diversos mensajes de reflexión sobre sus emociones y pensamientos en general.

¿Quién es Estefanía Villarreal?

Estefanía Villarreal es una actriz que debutó en el mundo de la televisión en la producción de Pedro Damián, Rebelde, dando vida al personaje de Celina Ferrer Mitre hasta el final de la telenovela en 2006.

Posteriormente, regresaría a dicho papel en 2007 con la serie RBD: La familia y, en 2022, nuevamente en la serie Rebelde, producida por Netflix.

Aunque, según información de medios como Sensacine, tras su primera etapa como Celina en RBD se alejó de la vida pública hasta el año 2012, cuando regresó a la televisión como Soraya Linares en la novela Un refugio para el amor, con Zuria Vega y Gabriel Soto.

Otros proyectos en los que ha participado son Camelia la Texana, de 2014, en compañía de Danna García, y Yo no creo en los hombres, también de 2014.

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