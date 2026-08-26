Muere Tim Curry, actor de “It” y “Mi Pobre Angelito 2”, a los 80 años

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El mundo despide a Tim Curry, actor de “Eso” | Foto: AFP

Tim Curry, actor estadounidense famoso por “Eso” y “El Show de Terror de Rocky“, murió durante la noche de este martes 26 de agosto, según dio a conocer el portal TMZ este miércoles. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de muerte del histrión.

El también actor de “Mi Pobre Angelito 2” vivió con complicaciones de salud durante casi 14 años, después de que sufriera un derrame cerebral en 2012.

¿De qué murió Tim Curry?

Los primeros reportes alrededor del fallecimiento de Tim Curry no precisan las causas exactas de su fallecimiento, ni se aclaró que su deceso tuviera que ver con los problemas de salud que padeció en los últimos años de su vida.

Fuentes policiales indicaron a TMZ que la policía acudió a su casa a las 23:23 horas del martes e informó que, hasta el momento, no se sospecha que haya habido actividad delictiva en el caso.

Cabe destacar que la salud de Tim Curry se deterioró luego de que sufriera un accidente cerebrovascular en 2012. Casi trece años después, el actor habló en público de lo ocurrido durante una proyección especial en el Academy Museum de Los Ángeles.

“Estaba recibiendo un masaje y ni siquiera noté nada al principio, pero el masajista me dijo: ‘Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia’. Yo le dije: ‘Qué tontería’, pero al final, fue una decisión que probablemente me salvó la vida”. Tim Curry

Producto del ictus, la estrella de Hollywood pasó los últimos años de vida postrado en una silla de ruedas. “Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla tan tonta. Así que no estaré cantando ni bailando muy pronto”, dijo en 2025.

¿Quién fue Tim Curry?

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra. Creció en un hogar liderado por su padre, un capellán naval metodista, lo que lo llevó a vivir una infancia itinerante entre Hong Kong y el Reino Unido, según su biografía oficial.

Tras el fallecimiento de su padre cuando él tenía 12 años, obtuvo una beca en la Kingswood School, donde descubrió su vocación teatral. Posteriormente, estudió Drama y Literatura Inglesa en la Universidad de Birmingham entre 1965 y 1968.

Su debut profesional ocurrió en 1968 dentro de la producción original londinense del musical “Hair“. Aunque mintió sobre tener experiencia previa, su carisma impresionó tanto a los productores que decidieron patrocinar su membresía sindical.

En 1973, protagonizó el musical “The Rocky Horror Show” como el Dr. Frank-N-Furter. Su éxito lo llevó a Los Ángeles y al rodaje de la película de culto de 1975, convirtiéndolo en un icono de la cultura pop.

Aunque el estreno teatral en Broadway sufrió duras críticas iniciales, el actor volvió a la escena de Nueva York con la obra “Travesties“, montada por la Royal Shakespeare Company.

En paralelo a la actuación, incursionó en la industria musical como cantante junto a A&M Records. Entre 1978 y 1981 lanzó tres álbumes de estudio, logrando ingresar a las listas de Billboard con el sencillo “I Do The Rock“.

Para 1980, logró protagonizar “Amadeus” en Broadway interpretando a Wolfgang Amadeus Mozart. La obra fue un éxito y le valió su primera nominación a los prestigiosos Premios Tony.

Durante los años 80 brilló en Londres con la opereta cómica “The Pirates of Penzance” y en el prestigioso “National Theatre“, consolidándose como un histrión versátil capaz de abordar tanto la comedia musical como el drama clásico.

En el cine fantástico deslumbró bajo la dirección de Ridley Scott en “Legend” (1985), encarnando al demonio Darkness. Gracias a un impactante trabajo de caracterización protésica y a su voz seductora, entregó un villano memorable frente a Tom Cruise.

Ese mismo año dio vida al mayordomo Wadsworth en la película de misterio y comedia “Clue” (1985). Con el paso del tiempo, el filme se transformó en otro gran clásico de culto dentro de su extensa filmografía.

A finales de la década se mudó definitivamente a Los Ángeles tras protagonizar la gira nacional de “Me & My Girl“. En la ciudad californiana comenzó una fructífera etapa combinando el cine de grandes estudios con proyectos televisivos.

Las películas y series más famosas de Tim Curry

En 1990 consiguió uno de sus papeles más importantes, el payaso Pennywise en la miniserie televisiva “IT“, basada en la obra de Stephen King. Su actuación marcó un hito en el cine de terror de los años 90.

Durante los años 90 sumó papeles memorables en taquillazos como “Mi Pobre Angelito 2” y “Los Tres Mosqueteros”, consolidándose como uno de los villanos y personajes de reparto más carismáticos de Hollywood.

En 1996, interpretó al pirata Long John Silver en “Muppet Treasure Island“. El actor cantó en vivo en el set y consideró este rodaje como una de las experiencias más felices de su trayectoria, según su biografía.

Su distintivo registro vocal lo convirtió en una leyenda del doblaje y locución, prestando su voz a personajes como Nigel Thornberry en “The Wild Thornberrys” y al Capitán Garfio, rol que le otorgó un Premio Emmy.

El teatro lo vio triunfar nuevamente entre 2004 y 2007 como el Rey Arturo en el exitoso musical “Spamalot“, creado por Eric Idle. La producción le otorgó su tercera nominación a los Premios Tony y su emotivo regreso a los escenarios de Londres.

Los últimos años de su vida

En julio de 2012 su vida dio un giro radical tras sufrir un severo accidente cerebrovascular. Pese a las limitaciones de movilidad resultantes, se mantuvo activo realizando trabajos de voz para animación, audiolibros y eventos especiales.

Durante sus últimos años, figuró en las convenciones de fanáticos como Comic-Con y GalaxyCon. Allí convivió de cerca con miles de seguidores que celebraron su legado cinematográfico y televisivo.

Fuera de los reflectores, Curry fue un apasionado de la arquitectura y la jardinería, dedicando gran parte de su tiempo personal a restaurar residencias históricas y diseñar jardines en su hogar de Los Ángeles.

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